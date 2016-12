Festa de rÃ©veillon inaugura nova casa de eventos no litoral gaÃºcho

A chegada de 2017 é a data escolhida para a grande abertura da X Music, nova casa de eventos premium do litoral gaúcho. A virada de ano inédita em Xangri-lá , no dia 31/12, conta com produção e decoração exclusiva, queima de fogos, performances artísticas e o melhor do house music. Entre as atrações, o DJ espanhol Abel Ramos, a dupla Constantinne, Vinne, Vice Society e warm up de Vanessa Nagel.

Constantine. Crédito Dinora Oli/Divulgação Vice Society/Divulgação Vinne. Crédito: Dinora Oli/Divulgação

Comodidade, conveniência e serviços exclusivos são prioridade da nova casa. O projeto é uma parceria entre o Grupo Aumak, CV Eventos e Grupo Maori. Com capacidade para 2.500 pessoas, a casa apresenta um layout que privilegia desde quem deseja um espaço mais privado até quem prefere a interação com o público. A ideia é oferecer aos clientes uma experiência completa. Da chegada, com acesso através de um caminho entre as árvores nativas, ao espaço coberto da entrada, facilitando o embarque e desembarque junto à porta principal, onde será oferecido serviço de valet. Uma estrutura exclusiva que oferece conforto, comodidade e segurança.

Ainda em janeiro, a X Music recebe a Carpe Vita Blanc Celebration, uma festa inédita com o conceito sunset & sunrise, do pôr do sol ao nascer do sol. No line up, Vintage Culture, David Tort (Espanha), RDT, Bruno Be, Lazzaretti e Rafa Costa. Para o carnaval, a programação é a Carpe Vita Beach Boutique, no dia 26 de fevereiro. A produção exclusiva deve movimentar o balneário gaúcho com atrações como o DJ francês Norman Doray, Rodrigo Toigo e Phenomena. Mais datas e eventos devem ser divulgados em breve.

Serviço:

Réveillon Carpe Vita CVT New Year’s Eve 2017

X Music – em Xangri-lá (Rs-389, km 29)

Estacionamento no local

Ingressos: blueticket.com.br/18459

