Festa de Santo Antônio com muitas atividades para os fiéis em Porto Alegre

Dia 13 não é dia de azar, é Dia de Santo Antônio. A expressão tornou-se um convite para uma grande festa de espiritualidade e alegria realizada no dia 13 de junho. Neste ano, a programação foi organizada para receber os milhares de fiéis que se dirigem até a Igreja Santo Antônio do Partenon (rua Luís de Camões, 35, em Porto Alegre).

As atividades iniciam neste domingo (10) com a abertura do Tríduo de Santo Antônio. No primeiro dia haverá missa às 7h30min, 10h, 14h30min e 18h30min. Ainda no domingo a tarde, será realizada a Mateada e Festa da Catequese, a partir das 14h com crianças e adolescentes, na área de estacionamento da paróquia.

Na segunda-feira (11) e terça-feira (12), a celebração do Tríduo será às 19h. Segundo o Pároco, Frei Luiz Turra, a Igreja quer proporcionar à comunidade momentos de oração e convivência, para que o exemplo de Santo Antônio possa servir de orientação na construção de um ambiente de paz e harmonia na sociedade.

No dia 13 de junho, haverá missa de hora em hora das 7h às 21h. Também serão realizadas procissões às 9h e 15h. A missa campal das 19h será presidia pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Spengler. Às 20h, acontece a grande procissão luminosa, que todos os anos reúne milhares de fiéis com velas que iluminam a noite da capital. O apelo para este ano é de uma caminhada pela paz, pela segurança e pela harmonia na convivência humana.

