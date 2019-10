A festa do Dia das Crianças reuniu quase 4 mil pessoas em Porto Alegre

A tarde de sol do último sábado (12), possibilitou que quase 4 mil pessoas participassem da Festa Municipal das Crianças no Parque Marinha do Brasil. Das 14h às 18h, as famílias se divertiram nas dezenas de atividades oferecidas. O evento contou com palco interativo, com animação do MC Rondon, e sorteio de brindes. Personagens do cinema, televisão e quadrinhos chamaram a atenção e posaram para fotos com os pequenos fãs.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior participou da festa, acompanhado pela primeira-dama Tainá Vidal. Marchezan diz que as crianças merecem boas escolas, atendimento de saúde, mas também precisam de diversão. “Estou muito feliz em ver tantas crianças de várias partes da cidade aqui brincando. A garotada veio curtir este dia nesta festa preparada com tanto carinho.”

O ponto alto foram os sorteios de três bicicletas recebidas na Campanha do Brinquedo da prefeitura. Tainá Vidal e a secretária Comandante Nádia realizaram os sorteios. Liziane da Luz Cruz, moradora do bairro Rubem Berta, ganhou a bicicleta maior. “Estou muito feliz! Este será o presente da minha filha de 13 anos, que pedia muito uma bicicleta”, comemorou. Eduardo Borges da Silva, 9 anos, ganhou a segunda bicicleta.

“Como é pequena e de menina, vou dar para minha prima que está ali embaixo”, apontou. Helen da Rosa, 6 anos, moradora do bairro Jardim Protásio Alves, ganhou a terceira bicicleta. A sua mãe Iara Regina Souza da Rosa ficou emocionada com o presente.

Tainá destaca a participação das crianças em todas as atividades. “Eu percebi a interação da garotada. Todos os espaços estavam lotados, todo mundo compartilhou essa energia das crianças. Foi uma festa linda para a gurizada, que merece viver o momento da brincadeira. O sorteio foi também uma forma de agradecermos a quem doou e vermos a felicidade dos que receberam, muito gratificante”, frisa.

A promoção do evento foi da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, através da Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc. A festa existe há quase 20 anos, e pela primeira vez disponibilizou brinquedos acessíveis e intérpretes de libras no palco.

A secretária Comandante Nádia falou sobre a Campanha do Brinquedo. “A nossa campanha tem feito muitas pessoas felizes. Todos sempre têm em casa um brinquedo, em bom estado, que não é mais usado. Até dia 31 de outubro, estaremos recebendo doações para repassar a creches e instituições que necessitam. O brincar faz parte do dia a dia das crianças, e queremos que elas sejam cada vez mais crianças, sem atropelar, sem antecipar, para que possam se tornar adultos legais”, enfatiza.

EPTC- Com a presença do mascote Azulito, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) montou um minicircuito de trânsito para ensinar as crianças como devem agir nas ruas, reproduzindo o cotidiano, com apoio do Dudu Bike. Entre as situações, que reproduziram fatos reais, estão dar lugar à ambulância, a preferência ao pedestre, o respeito à sinalização, entre outros.

Brincadeiras

Os esportes radicais, como a rampa, a tirolesa e a travessia na corda, foram os mais procurados. As crianças participaram dos esportes radicais acompanhadas por monitores e usaram equipamentos de segurança. O instrutor do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada, Israel Pruciano, auxiliou na pista das cordas. “A atividade desenvolve o equilíbrio, agilidade e concentração”, explica.

O instrutor da Sociedade Hípica Porto-Alegrense, Tomaz Zabiela, acompanhou as crianças nos passeios a cavalo. “Trouxemos aqui hoje a introdução ao esporte do hipismo, um esporte que, além do lazer, foca na responsabilidade, cuidados e trabalha mais de 70 músculos, com ganhos físicos ao praticante”.

Entre as várias atrações foram disponibilizados brinquedos infláveis, camas elásticas, futebol de mesa, jogos de mesa, oficinas de beisebol, frisbee, patinação, tênis, xadrez e slackline, tenda da Polícia do Exército, tirolesa organizada pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, parede de escalada, personagens infantis, pintura de rosto, pintura em desenhos, shows, sorteio de brindes do Inter e do Grêmio. O evento terminou com o show do Rei Leão e sua turma.

Também foram parceiros o Grêmio Foot- Balll Porto Alegrense, Sport Club Internacional, Comando Militar do Sul, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Metrópole Xadrez Clube, Farrapos Beisebol Clube, Betich Shalom, Cusco Voador, Eletrônica Mk, Slack sem Fronteiras, Sociedade Hípica de Porto Alegre, Bazar Mimo, Rede 1000 e Markulino’s Especial Kids, com brinquedos adaptados inclusivos.