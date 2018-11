Festa do Espumante une boa gastronomia e vinhos premiados

Nem só para atletas é a programação da Sparkling Night Run 2018 – a corrida noturna mais charmosa da região tem um repertório completo de atrações para entreter e divertir toda a família. Abrindo o rol de opções aparecem as modalidades da prova: corrida (de 05km e 10km) para os atletas mais experientes, e também caminhada (de 04 km) para quem deseja uma atividade física moderada. De forma paralela, o centro de Bento Gonçalves sedia a Festa do Espumante, reunindo foodtrucks, winebar e música para um momento de lazer e convívio integrado com a comunidade.

Por ali será possível degustar iguarias da culinária local e apreciar os melhores vinhos, espumantes e sucos da região. Entre as opções gastronômicas estão os foodtrucks Nega Maluca, com massa pene ao molho de creme de tomate seco e tomate cereja, manjericão e queijos; Colheita Butique Sazonal, com massa espaguete ao molho de costelão com nata; Diversos Gourmet, com massa tortiglione, ao molho branco com baccon; Vintage Creperia, com crepe suíço, nos sabores de frango, marguerita, chocolate ao leite e banana com doce de leite e canela; The Great Bambino, com pizzas de diversos sabores; e Sweet Babi, ofertando bolo de pote de brigadeiro, prestigio, pêssego, cocô e paçoca. Os estabelecimentos estarão disponíveis para toda a comunidade. Já para os atletas que se inscreveram na prova, haverá a área vip – um espaço onde cada participante tem direito a um prato de massa, frutas e bebidas

A Sparkling Night Run 2018 ocorre no dia 10 de novembro, a partir das 19h30, com concentração na Via Del Vino – mesmo local da Festa do Espumante. Para a corrida, ainda é possível fazer inscrições pelo site www.sparklingnightrun.com.br. Já a Festa do Espumante é aberta à comunidade.

Serviço/ corrida noturna Sparkling Night Run e Festa do Espumante/ 10 de novembro/ ruas do Centro de Bento Gonçalves (RS)

Programação

19h30: caminhada

20h: corrida

Modalidades

– Caminhada 4 km (individual)

– Corrida 5 km (individual) e 10 km (individual ou dupla)

Patrocínio: Orquídea, Sicredi e Salton

Apoio: Aurora, Boccati, ExpoBento, Giordani Turismo, Ibravin, Mérica Transportes, Nova Aliança, Prefeitura de Bento Gonçalves, através da SEMTUR, Santo Antônio, Super Apolo, Stoneway, Ortafrutti e UCS FM

Promoção: CIC-BG

