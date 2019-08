A 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, realizada de 15 a 25 de agosto, movimentou aproximadamente R$ 900 milhões com o turismo em 2019. É o que mostra uma pesquisa inédita da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo que mediu o impacto econômico do evento no Estado. O público da festa neste ano foi de 800 mil pessoas, deste total, 58% eram turistas.