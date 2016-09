Festa Nacional da Erva Mate é lançada no Palácio Piratini

A 8ª edição da Festa Nacional da Erva Mate de Arvorezinha (Femate) foi lançada na tarde desta terça-feira (6), no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Para o governador José Ivo Sartori, o trabalho comunitário é um dos fatores fundamentais para a realização dessas iniciativas. “A erva-mate e o chimarrão são símbolos das tradições gaúchas. Logo, é preciso um envolvimento comunitário muito importante, pois essas ações valorizam o trabalho da região”, afirmou.

O município de Arvorezinha tem 22 indústrias que trabalham com erva-mate e é responsável por 40% da produção do Estado. Segundo Jonas Fornari Dall’Agnol, presidente da Femate, o lançamento da festa é um momento importante para o município “É uma grande satisfação divulgar o nome do município para todo o estado. Temos uma cultura muito forte, somos um povo simples e humilde, com coragem de querer fazer”, ressaltou.

Também estavam presentes na cerimônia os secretários da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo; e da Casa Civil, Márcio Biolchi; além de autoridades locais.

Fundomate

Na ocasião, o governador José Ivo Sartori assinou o regimento interno do Fundomate (Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva-mate), que beneficiará ações, projetos e programas da Política de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Erva-mate.

O fundo será administrado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e terá apoio de um conselho deliberativo e da Secretaria Executiva do projeto.

Femate

A 8ª edição da Femate (Festa Nacional da Erva Mate) ocorre entre os dia 15 e 18 de setembro, no Parque Municipal de Eventos de Arvorezinha. O festival reúne atrações musicais, gastronomia, teatro e dança, além de eventos destinados ao setor.

