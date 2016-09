Festa Nacional da Música anuncia datas da edição 2016 e novidades na programação

Depois de 11 anos acontecendo na Serra Gaúcha, em Canela (RS), a Festa Nacional da Música tem um novo palco: Porto Alegre (RS). A capital vai respirar música e cultura durante os dez dias de evento, que acontece de 9 a 19 de outubro em novo formato.

Consolidada como o mais importante encontro da música brasileira, a Festa irá manter a proposta de reunir grandes nomes da música nacional, músicos e bandas de diferentes gêneros e estilos, profissionais do show business, técnicos e produtores. Também seguem na programação as principais atividades realizadas nas últimas edições, como a noite de homenagens, o Gre-Nal dos Artistas, shows espontâneos, palestras e bate-papos sobre a indústria fonográfica – além da sempre convidada de honra: a diversão.

Neste ano, porém, o evento irá ganhar as ruas de Porto Alegre em uma programação aberta ao público e especialmente voltada a artistas regionais e locais: a Cidade da Música. Realizada de 9 a 15 de outubro como uma espécie de aquecimento para as atrações já tradicionais, as atividades serão gratuitas e passarão pelos principais pontos da capital gaúcha, como parques, praças, estações de trem, cinemas e teatros.

Nesta agenda estão previstos shows, concertos, painéis, apresentações de grupos de folclore, de dança, de escolas de samba, festival de bandas marciais, sessões comentadas de filmes, entre outras atrações ligadas à música.

ABERTURA – A abertura oficial da Festa da Música irá ocorrer no dia 9 de outubro com uma apresentação da Escola da Ospa, no Parque da Redenção (próximo ao Monumento ao Expedicionário), a partir das 10h.

À tarde, é a vez da música gaúcha comandar o palco da Redenção. Das 14h às 17h, vão se apresentar grupos e músicos como Tchê Guri, Elton Saldanha, Neto Fagundes, Antonio Villeroy, Guri de Uruguaiana, Oswaldir e Carlos Magrão, Luiz Carlos Borges, Daniel Torres, Serginho Moah, Claus e Vanessa, Cristiano Quevedo, Shana Müller, Rafa (Chimarruts), Samuca do Acordeon, Fabinho Vargas e Délcio Tavares.

Outra atividade que promete agitar Porto Alegre é a Descida da Borges no dia 14 de outubro. Das 20h às 21h30, a bateria da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, campeã do carnaval de 2015, irá se apresentar na Av. Borges de Medeiros, com a participação da Banda da Saldanha, estandartes das escolas de samba de Porto Alegre e passistas.

No domingo, dia 16 de outubro, a Festa Nacional da Música vai reunir em Porto Alegre, no Largo Glênio Peres, artistas nacionais e regionais para um megashow gospel. A apresentação gratuita será das 14h às 18h. O conhecido Domingo Gospel, conduzido pelo cantor e apresentador Fabinho Vargas, já tem a participação confirmada da cantora Daniela Araújo, dos cantores PG, Eli Soares, Paulo Cesar Baruk, Paulo Figueiró, projeto Preto no Branco, Banda Tanlan, entre outros.

Também no Centro Histórico de Porto Alegre, minipalcos serão montados no Mercado Público, estações de ônibus e trens para que novos talentos da música possam mostrar a sua arte.

HOMENAGENS – Entre os momentos mais esperados da Festa Nacional da Música, está a noite de premiações, nos dias 17 e 18 de outubro, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, no Centro Histórico de Porto Alegre. A cerimônia, marcada pela diversidade da música nacional, proporciona uma celebração à música brasileira, reconhecendo a contribuição de profissionais à indústria fonográfica no País.

Em sua 12ª edição, o evento irá homenagear a cantora Alcione, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, o cantor Amado Batista, o saxofonista Leo Gandelman, a diva da black music Paula Lima, o grupo Turma do Pagode, o cantor tradicionalista Luiz Carlos Borges, o compositor e poeta Luiz Coronel e o rei das marchinhas de carnaval João Roberto Kelly, entre outros nomes ligados à MPB.

Além do grande número de personalidades musicais de todo o País, a Festa da Música se destaca pelo clima de confraternização entre artistas de gêneros e vertentes distintos. Todos os estilos são bem-vindos e têm espaço garantido: da bossa nova ao funk, do samba ao gospel, do sertanejo ao rock.

Comentários