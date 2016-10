Festa Nacional da Música começa na Capital no próximo domingo (09)

Começa no próximo domingo (09), a Festa Nacional da Música, depois de 11 anos realizada na Serra gaúcha, o evento volta para o solo porto-alegrense. Até o dia 19 de outubro, traz à Porto Alegre uma constelação da música nacional com uma programação cheia de novidades. Conhecido pela diversidade de gêneros, o encontro reúne ícones do samba ao rock, do sertanejo ao forró, do funk ao rap, da música clássica à gospel. Entre os confirmados deste ano estão Frejat, Ivan Lins, Arlindo Cruz, Fafá de Belém, Detonautas, Sergio Reis, Marina Lima, Amado Batista, Alcione, Ivo Meirelles, Paula Lima, Péricles, Pixote, Mumuzinho, Serginho Moah, MC Guimê, Léo Gandelman, Sandra de Sá, Luiz Carlos Borges, entre outros.

Em 2016, o evento traz uma série de atividades gratuitas e abertas ao público, especialmente voltada a artistas regionais e locais, como uma espécie de aquecimento para as atrações já tradicionais, que estão mantidas neste novo formato. Seguem na programação as principais atividades realizadas nas últimas edições, como a noite de homenagens, que este ano será no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, o Gre-Nal dos Artistas (Estádio Esporte Clube São José), shows espontâneos, palestras e bate-papos sobre a indústria fonográfica – além da sempre convidada de honra: a diversão.

Homenageada nesta edição, Alcione é um dos nomes que vem abrilhantar o red carpet da música. Atualmente a Marrom percorre o Brasil com o show “Alcione canta Boleros e Outros Sucessos”. No repertório, melodias que embalaram e embalam romances, amores e desamores, como “Risque”, de Ary Barroso, “Segredo”, de Herivelto Martins, “Que Queres Tu De Mim”, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, “Gracias A La Vida”, de Violeta Parra, além de inesquecíveis sucessos como “Ébano” e “Não Deixe o Samba Morrer”.

Representando as vozes femininas da MPB, Marina Lima volta à Festa da Música depois de ser homenageada em 2015. Com influências que passam pelo rock, blues, bossa nova e música eletrônica, ela lançou, no ano passado, o show “No Osso” – o primeiro solo em três décadas de carreira. No setlist, canções de várias fases da carreira, com prioridade àquelas em que o dueto “voz e violão” exercem o papel principal. Entre as músicas, “It’s Not Enough”, “Transas de Amor”, “Noite e Dia”, “Virgem”, “Pessoa”, “1º de Abril”, “Que Ainda Virão”, “O Chamado”, “O Solo da Paixão” e “Carente Profissional”.

A música black brasileira também tem lugar garantido com a presença de Sandra de Sá – que há anos participa da Festa. Em 2016, a cantora lançou dois trabalhos de peso. A caixa “Sandra de Sá – Anos 80”, assinada pelo selo “Discobertas”, traz a reedição dos primeiros quatro álbuns da carioca: Sandra Sá (RGE, 1980), Sandra Sá (RGE, 1982), Vale tudo (RGE, 1983) e Sandra Sá (Som Livre, 1984), incluindo faixas-bônus. Já o EP “Lado B”, que se divide em samba e funk, conta com cinco canções de antigos lançamentos e também duas faixas inéditas. O time que acompanha a rainha da música preta é formado por Thiaguinho, Xande de Pilares, Buchecha e Dennis DJ e o grupo Melanina Carioca.

Falando em funk, quem estreia na Festa da Música representando o batidão é MC Guimê, famoso pelos hits “País do Futebol”, “Plaquê de 100”, “Na Pista Eu Arraso” e “Tá Patrão”. O funkeiro, conhecido pela vertente ostentação, vai trazer na mala os singles do disco “Sou Filho da Lua”, recheado de músicas inéditas e participações especiais, como Emicida, Claudia Leitte, Negra Li, Marcelo D2, Mister Catra e os MCs Lon e Rodolfinho. Entre as parcerias está sua noiva, a cantora Lexa, também confirmada no evento.

Um dos mais respeitados nomes do hip hop nacional, Rappin Hood volta ao maior encontro da música brasileira. O rapper tem trabalhado, sem pressa, na preparação do tão esperado CD “Sujeito Homem Vol. III”. O álbum já conta com canções como “Cara de Mau” – um sample de “História de um Homem Mau”, de Roberto Carlos –, e “Agora Só Falta Você”, uma releitura, com participação de Negra Li, do clássico homônimo de Rita Lee, lançado originalmente no CD “Fruto Proibido”, em 1975.

Com 15 anos de estrada, a Turma do Pagode será homenageada na Festa da Música 2016. Presença garantida em várias edições do encontro, Rubinho, Neni, Marcelinho, Leiz, Caramelo, Thiagão, Filé e Fabiano estão trabalhando na divulgação do CD comemorativo “XV Anos ao Vivo”. O disco, que traz 15 faixas inéditas e também grandes sucessos do grupo, conta com a participação especial de Aviões do Forró, Thiaguinho, Netinho de Paula e Arlindo Cruz. Entre as faixas está o single “Deixa em Off”, estourado em todo o Brasil.

Com participação ativa em várias edições da Festa Nacional da Música, Ivan Lins é outro gigante da MPB confirmado no evento em 2016. O cantor e compositor, que lançou o CD “América Brasil” no ano passado, volta ao encontro com novo trabalho em mãos, o box “Ivan Lins – Anos 70”, produzido pelo Discobertas. A caixa, que inclui três discos, resgata registros históricos inéditos de 40 anos atrás, quando, com o grupo Modo Livre, Ivan se apresentou em extensa turnê nacional. Um dos discos, inclusive, traz gravações também inéditas de piano e voz, gravadas em estúdio em 1978. O material, guardado no acervo particular do artista, nunca chegou ao mercado, o que valoriza o pacote.

