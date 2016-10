Festa Nacional da Música começa neste fim de semana

Depois de 11 anos acontecendo na Serra Gaúcha, em Canela (RS), a Festa Nacional da Música tem um novo palco: a cidade de Porto Alegre. A capital gaúcha vai receber, entre 9 e 19 de outubro, músicos de todo o País para uma extensa e variada programação musical e cultural. Durante os dez dias do evento, serão mais de cem espetáculos, painéis e debates. A realização da festa em 2016, introduz o projeto Cidade da Música, oferecendo shows gratuitos em locais públicos, além de um Gre-Nal de artistas.

Para o secretário municipal da Cultura, Roque Jacoby, receber a festa valoriza Porto Alegre como cenário de mais um importante evento cultural. “Acolher e fomentar a Festa Nacional da Música torna realidade um sonho antigo, pois a presença dos principais músicos e as representações da área artística brasileira projetam e consolidam Porto Alegre como atraente polo cultural”, explica o titular da pasta.

A 12ª edição da Festa Nacional da Música mantém a proposta de reunir músicos renomados e bandas de diferentes gêneros e estilos, bem como intérpretes, compositores, profissionais do show business, da indústria fonográfica, da imprensa especializada em música, dos direitos autorais, técnicos e produtores. A programação contempla atividades realizadas nas últimas edições, como a noite de homenagens, o Gre-Nal dos Artistas, shows espontâneos, palestras e bate-papos sobre a indústria fonográfica, sobre composição e as relações da música com o a produção de cinema e televisão.

Com o novo formato, a maior parte das atividades serão oferecidas gratuitamente a toda a população. Serão oito palcos em espaços públicos, como o Parque Farroupilha (Redenção), Largo Glênio Peres, Anfiteatro Pôr-do-Sol, Auditório Araújo Vianna e Cinemateca Capitólio. No Cidade da Música, que acontece entre 9 e 15 de outubro, a programação é aberta ao público e especialmente voltada a artistas regionais e locais. Estão previstos shows, concertos, painéis, apresentações de grupos de folclore, de dança, de escolas de samba, festival de bandas marciais, sessões comentadas de filmes, entre outras atrações ligadas à música.

Destaques

A abertura oficial da Festa da Música irá ocorrer neste domingo (9), com um concerto da Ospa Jovem, no Parque Farroupilha (próximo ao Monumento ao Expedicionário). A apresentação terá a regência de Arthur Barbosa e começa às 11 horas.

À tarde, a música gaúcha irá embalar o público na Redenção. Das 14h às 17h, passarão pelo palco Tchê Guri, Elton Saldanha, Neto Fagundes, Guri de Uruguaiana, Teixeirinha Filho, Luiz Carlos Borges, Daniel Torres, Cristiano Quevedo, Shana Müller, Samuca do Acordeon, Lucas & Felipe, Rodrigo Munari, Fabinho Vargas e Délcio Tavares.

Descida da Borges

Um dos destaques do evento será o pré-Carnaval com a Descida da Borges, que acontecerá no dia 14 de outubro. Das 20h às 21h30min, a bateria da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, campeã do Carnaval 2016, irá se apresentar na avenida Borges de Medeiros, com a participação de estandartes e passistas das escolas de samba de Porto Alegre e da Banda da Saldanha, que faz aniversário neste mês. O aquece para a descida será no Largo Glênio Peres, a partir das 17h, com o sorteio da ordem do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2017.

No domingo, 16 de outubro, terá show gospel. A apresentação gratuita, no Largo Glênio Peres, será das 14h às 18h. O Domingo Gospel, conduzido pelo cantor e apresentador Fabinho Vargas, tem a participação confirmada da cantora Daniela Araújo, dos cantores PG, Eli Soares, Paulo Cesar Baruk, Paulo Figueiró, projeto Preto no Branco e Banda Tanlan.

Homenagens

As noites de homenagens serão realizadas em 17 e 18 de outubro, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, no Centro Histórico. O evento será transmitido em sua íntegra pela TVE. A cerimônia, marcada pela diversidade celebra a música brasileira e reconhece a contribuição de profissionais à indústria fonográfica no País.

Entre os homenageados deste ano estão a cantora Alcione, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, o cantor Amado Batista, o saxofonista Leo Gandelman, a diva da black music Paula Lima, o grupo Turma do Pagode, o cantor tradicionalista Luiz Carlos Borges, o compositor e poeta Luiz Coronel e o ‘rei’ das marchinhas de carnaval João Roberto Kelly, entre outros nomes ligados à MPB.

Comentários