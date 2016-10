Festa Nacional da Música: Descida da Borges será nesta sexta-feira

A 12ª Festa Nacional da Música antecipa o Carnaval 2017 na capital gaúcha e promove, no dia 14 (sexta-feira), a tradicional Descida da Borges, a partir das 20h. Antes do tradicional evento, estão programados vários shows de samba no Largo Glênio Peres que fazem um “aquece”, seguido do sorteio da ordem do desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Porto Alegre – já marcado para o período de 25 a 27 de fevereiro de 2017, no Complexo Cultural do Porto Seco.

A Descida da Borges, reeditada pela Prefeitura de Porto Alegre em 2005 para relembrar os desfiles de Carnaval no Centro de Porto Alegre na década de 1960, foi incorporado à programação da Festa Nacional da Música 2016 adiantando a folia. “O espírito do carnaval no Centro não pode se apagar e deve ser permanentemente renovado. A Borges de Medeiros é um marco do Carnaval”, destaca o coordenador de Manifestações Populares da secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, Joaquim Lucena. As escolas passam pela mesma pista onde desfilavam até o ano de 1969.

Nesta sexta-feira (14), no Largo Glênio Peres, das 17h às 19h, o samba vai sacudir a Capital com as apresentações da Banda Bom Partido, blocos da Cidade baixa, Velha Guarda dos Bambas da Orgia e da Banda da Saldanha.

Das 20h às 21h30, está programada a Descida da Borges, com a Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, campeã de 2016, além da participação dos estandartes das escolas de samba de Porto Alegre, e de passistas e representantes das escolas de samba Imperadores do Samba, Bambas da Orgia e Império do Sol.

A concentração das escolas de samba começa na Esquina Democrática (Rua da Praia com Borges de Medeiros) e segue em direção à Prefeitura de Porto Alegre.

Painel – Outra atividade que promete animar os foliões é o painel “Novos Horizontes do Carnaval”, no dia 15 de outubro (sábado), das 14h às 18h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico de Porto Alegre).

O evento, gratuito e aberto ao público, contempla dois momentos da palestra, sendo um do “Carnaval das Escolas” e outro do “Carnaval de rua” e terá a participação dos carnavalescos das escolas de Samba do RJ Maria Augusta Rodrigues e Milton Cunha, do diretor da Sebastiana (Associação de Blocos do Carnaval de Rua do RJ), Nei Barbosa, do Mestre Pernambuco, pesquisador e representante dos blocos Rua do Perdão e Banda D K, e do Ian Angeli, surdista da Turucutá Batucada Coletiva Independente, representante da Liga das Entidades Burlescas da Cidade Baixa. O encontro, mediado pelo jornalista e comentarista de carnaval Claudio Brito, vai debater os rumos do carnaval e a evolução do carnaval de rua, entre outros temas.

A Descida da Borges e o Painel são coordenados por Joaquim Lucena (coordenador de Manifestações Populares da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre) e Maria Antônia Marques Brasil (coordenadora adjunta de Manifestações Populares da Secretaria de Cultura de Porto Alegre).

