Festa superlotada em estádio em Minas Gerais para assistir o jogo da Seleção Brasileira teve confusão e torcedores feridos

Os torcedores que ficaram para fora começaram a pular a grade e a entrar por frestas. A segurança do evento então abriu um dos portões. Quando o acesso foi aberto, aconteceu uma grande confusão. Muitos torcedores foram pisoteados. Quatro feridos foram levados para o Hospital Odilon Behrens, três mulheres e um homem. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Militar informou que o Batalhão de Choque foi encaminhado para o local. Segundo a PM, após o jogo, a situação começou a melhorar. Agentes no local disseram que do lado externo o policiamento era suficiente e que ninguém foi preso. Após o jogo e a confusão, um show do Jota Quest foi realizado.

A organização do evento Arena Brahma Nº1 disse, por meio de nota, que a lotação atingiu capacidade máxima e a segurança foi reforçada por causa do grande número de pessoas que ficou para fora. Afirmou ainda que “o efetivo de seguranças, assim como o atendimento médico dentro do estádio, estava dentro do exigido pelo alvará de funcionamento do evento”. O número total de feridos não foi informado.