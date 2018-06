Festa temática integra programação do Arraial da Diversão Iguatemi

No próximo domingo (10), o Arraial da Diversão Iguatemi recebe um evento exclusivo para as comemorações juninas: a Festa do Arraial. Com início marcado para às 16h, a celebração compreende atividades como Barraquinha de Selfie, Espaço para Pintura e Customização, Ambiente para Fotos Temáticas e apresentações de danças típicas, tudo com o tradicional clima festivo do mês.

Para Marcia Ferla, gerente de marketing do Iguatemi Porto Alegre, o objetivo da festa é reunir a família em um dia recheado de atrações. “Queremos que nossos clientes celebrem esse período tão festivo aqui dentro, junto com as pessoas que mais gostam”, afirma.

Com programação para todas as idades, o Arraial da Diversão Iguatemi está instalado na Praça de Alimentação do 3º piso e fica no empreendimento até 1º de julho.

Blitz do Arraial

De quinta (7) a sábado (9), os clientes podem ser surpreendidos nos corredores do shopping por um casal de caipiras. Os personagens vão distribuir paçocas para a criançada.

