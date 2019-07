Festas, moda, arte e cultura gratuitas no BS Festival 2k19

O BS Festival 2k19, que acontece de 16 a 18 de agosto, em Porto Alegre, vai trazer, além das centenas de palestras e experiências nos hubs do 4ᵒ Distrito que podem ser conferidas adquirindo o passaporte, uma série de atividades paralelas gratuitas para envolver a comunidade com música, artes, gastronomia, moda e cultura.

No domingo, 18, em especial, o BS invade a Casa de Cultura Mário Quintana, no centro da cidade. Na sua 3ª edição, O BS Festival é realizado pelo Black Sheep Project e Grupo Austral e tem como slogan “A Ovelha Negra dos Festivais”. Saiba o que vai rolar e coloca na agenda o que pode ser conferido de graça:

17/08, sábado, das 10h às 18h – Edição especial TÔ NA RUA – Diversidade | BS Festival

O movimento Tô Na Rua se junta ao BS Festival para mover a cidade e vem somar com muita arte, moda, gastronomia, música e tecnologia. Esta edição será na R. Sete de Abril – Floresta. Acompanhe o evento: www.facebook.com/events/2207055272719756

17/08, sábado, 18h – Festa Colaborativa na Fábrica (Ergocentro)

Na sua 4ª edição, Festa na Fábrica inova ao participar como hub de experiências sonoras no Black Sheep Festival. Festa na Fábrica-Ovelhas Negras traz performance sonora, visual e digital com apresentações musicais e projeções. 18h – Lounge Com DJ Modulamor; 20h – Professor Chico Machado apresenta sua performance sonora e visual com projeções por meios singulares, analógicos, com desenvolvimento musical através de luz e sombras; 21h – Coletivo CO-LAPSO com show resultante das captações sonoras de ruídos gerados pelas máquinas da fábrica com projeções que versam a interatividade entre o homem e o digital; 22h – DJ Gaudêncio Orso – Fim do Século e Bar Ocidente; 0h – DJ Fran Piovesan – D.O.M.A e Press Café.

18/08, domingo, 11h às 18h30 – MODAUT

A Casa de Cultura Mário Quintana recebe Edição especial do MODAUT vem aí com novas atrações. Serão 30 marcas de moda expondo talentos e valorizando o consumo consciente e local, unindo palestras com conteúdo disruptivo e focado em novos formatos de negócios na moda. Quem desejar expor o seu trabalho pode entrar em contato ainda pelo e-mail alo@somosmodaut.com.br . O evento também pode ser encontrado no Facebook: https://www.facebook.com/events/670863650029871/

Karol Conka abre o BS Festival falando de Diversidade

O BS Festival começa na sexta,16, com um “Grand Opening” no NAU Live Spaces, recebendo grandes atrações como Karol Conka e outros convidados, mediados pelo jornalista Gabriel Moojen. O tema do painel será “No país da diversidade: o que esperar do futuro?”.

Diversidade e redes sociais com Orkut

No sábado, 17, será o dia de conteúdo com mais de 10 espaços acontecendo palestras e atividades simultaneamente no 4º Distrito e Bairro Floresta. Ao todo, serão mais de 100 palestrantes e experiências. Com o tema “Diversidade e redes sociais”, o BS Festival recebe Orkut Buyukkokten, empreendedor social, co-fundador e CEO da Hello, uma nova rede social disponível em 12 países.

Em 2004 ele criou e lançou o orkut.com, rede social que reuniu mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo e, em seu auge, foi responsável por mais de 50% das visualizações de página do Google, sendo, à época, o website líder na Índia e no Brasil.

SERVIÇO

O que: BS Festival – A Ovelha Negra dos Festivais

Quando: 16, 17 e 18 de agosto de 2k19

Onde: Quarto Distrito & Centro Histórico de Porto Alegre

Ingressos: R$ 170,00 (2ᵒ lote) ou R$ 150 (ingresso solidário com doação de 1kg de alimento)

Compras pelo site: www.bsfestival.com.br.

Deixe seu comentário: