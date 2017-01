Festival Amamãe promove cursos e atividades para mamães no mês de janeiro

Durante o mês de janeiro as unidades do Amamãe – pioneira no segmento de saúde, bem-estar e informação para mulheres nas fases de pré-gestação, gestação e pós-parto – está com uma agenda repleta de atividades para as mamães. Na programação, cursos, workshops e muitas atividades durante os sábados.

Confira a agenda:

Dia 14/1 – Unidade Menino Deus

As primeira papinhas do bebê com a nutri Caroline Ayres

Dia 21/1 – Unidade Três Figueiras

O mundo mágico dos bebês (formação, gestação, formação psíquica e primeiros meses do bebê com a pediatra Carolina Menna Barreto

Dia 28/1 – Unidade Menino Deus

Utensílios para a lista do chá de bebê e oficina de Slings com loja bebê concept e Indaiá Slings

Informações e inscrições:

Amamãe Três Figueiras: (51) 3907.9865

Amamãe Menino Deus: (51) 3557.9333

Amamãe Moinhos de Vento: (51) 3377.7374

Comentários