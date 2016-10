Festival Bar em Bar reúne estabelecimentos com petiscos a preços promocionais

O Festival Bar em Bar, que ocorre de 3 a 20 de novembro, em Porto Alegre, oferecerá petiscos a preços promocionais. A décima edição do festival, apresenta três faixas de valor: R$ 15, R$ 25,00 ou R$ 35,00.

Para participar, basta escolher um dos estabelecimentos participantes e a delícia que mais agrada. Além de poder degustar o prato, que serve até duas pessoas, os participantes podem ser premiados com um jogo de facas da Tramontina.

Estabelecimento participante Petisco:

Banca 40- Padre Chagas – Quarteto de Sanduíches

Boteco Dona Neusa – Picanha Dona Neusa

Confeitaria Maomé – 12 Mini salgadinhos da Maomé com 2 Bud’s Long Neck

Mulligan Irish Pub Viva Open Mall – Bolinho de Queijo com Recheio de Salsicha Bock

Mulligan Irish Pub Padre Chagas – Bolinho de Queijo com Recheio de Salsicha Bock

Nicu’s Bar – Coxinhas da Asa ao Parmesão

PPKB Kitchen & Bar – Polpetes ao Molho Picante de Tomates, acompanhado de pães

Só Alegria Restobar Café – Tulipas com molho de iogurte ou maionese. Acompanha pão com alho.

Tokyo Sushi Lounge – Shimeji na Chapa + 2 Caipiras de Vodka

Usina do Pastel – 4 pasteis especiais + 2 Chopps

Vermelho Burger e Steaks – 8 fatias de bacon à milanesa, acompanhadas de molho barbecue

