Festival Calabrês 2019 inicia nesta quinta-feira em Porto Alegre

O presidente do centro Calabrês do Rio Grande do Sul, Antônio Celia, esteve em visita à Rede Pampa, nesta segunda-feira (12), para divulgar o Festival Calabrês. O evento é alusivo à cidade italiana Morano Cálabro, considerada irmã de Porto Alegre pelo número de gaúchos que vivem na região. O Festival começa no dia 15 e contará com apresentações artísticas de grupos italianos, caminhadas por locais ligados à cultura calabrês, que é muito forte na capital gaúcha. De acordo com Celia a cidade possui cerca de 20 mil descendentes calabreses.

“A gente vai visitar Morano e lá eles se encontram e perguntam: “como está o bairro Glória? como está o bairro Menino Deus?” Porque tem muita gente de seus parentes que vieram pra cá. Então é uma coisa muito rica que existiu, essa fraternidade entre duas nações” salienta.

O festival contará com a participação de cidadãos italianos oriundos de diversas cidades da Calábria, como: Cassano, Polistena e Orsomarso.

Para mais informações e reservas o contato pode ser feito através do e-mail: festival calabres@gmail.com

Confira a programação:

15/08 às 19h – Noite Cultural na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Tema: As relações entre a Calábria e Porto Alegre

Painelistas: Massimo Celiberto e José Antônio Celia

17/08 às 08h30 – Caminhos Calabrês

Caminhada pelo Centro Histórico de Porto Alegre, Cidade Baixa e Menino Deus

20/08 das 08h às 20h – Visita à Serra Gaúcha

Passeio a Bento Gonçalves, Monte Belo e Carlos Barbosa

21/08 às 13h30h – Sobremesa à Italiana, na Escola do Legislativo da ALRS

21/08 às 18h – Maria Di Gesu, exposição na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

21/08 às 19h – Homenagem ao Gemellaggio, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

22/08 a partir das 20h – Show com Fabiano La Falce, no Sgt. Peppers

