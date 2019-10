Festival da Cerveja de Porto Alegre acontece nos dias 9 e 10 de novembro

Em novembro Porto Alegre receberá novamente um dos maiores eventos cervejeiros do País. O Festival da Cerveja de Porto Alegre 2019 já tem data e local definido. O evento acontece nos dias 9 e 10 de novembro, no Shopping Total em Porto Alegre e reunirá mais de 55 cervejarias, 8 food trucks e muitos shows. Tudo isso com entrada franca.

O público poderá desfrutar de um variado universo de estilos, cores, aromas e sabores de cervejas, das mais doces até as mais amargas, das mais claras até as mais escuras. A produção do evento é da Matinê Cervejeira, empresa que já tem em seu portifólio mais de 100 projetos vinculados a cerveja artesanal. A organização garante que quem for ao evento encontrará mais de 250 rótulos diferentes.

O evento tem horário de início marcado para as 11:30min em ambos os dias e oito operações de gastronomia estarão à disposição dos participantes para o almoço, lanche ou janta. Cada espaço de alimentação oferecerá opções pensadas para harmonizar com as cervejas do evento.

Para embalar a festa, DJs e oito shows incríveis estão programados recheando a programação do evento. São dois palcos que receberão os shows de bandas consagradas do rock gaúcho.

No sábado, dia 09 de novembro, Comunidade Nin-Jitsu, Alemão Ronaldo, Bife Simples e o Carabalha (novo projeto de Carlinhos Carneiro, ex-Bidê ou Balde) e Muralha Trio prometem agitar o público com hits que estão na ponta de língua de todo gaúcho.

No domingo, dia 10 de novembro, é a vez de os Acústicos & Valvulados, Império da Lã, Cartolas e Erick Endres colocarem a galera para dançar. Nas duas primeiras edições, mais de 40 mil pessoas circularam pelo evento.

A edição 2019 promete entrar para a história de Porto Alegre que possui atualmente 35 fábricas cervejeiras e o título de cidade com o maior número de fábricas do País. Estima-se também que pelo 60 marcas ciganas atuam em Porto Alegre, totalizando em torno de 100 marcas produzidas na Capital. Já em todo o Rio Grande do Sul estima-se 500 marcas de cervejas artesanais produzidas. Uma grande parte delas estará reunida para esse final de semana de homenagens a boa cerveja.

SERVIÇO:

O que: Festival da Cerveja de Porto Alegre

Quando: Dias 09 e 10 de Novembro a partir das 11:30

Onde: No Shopping TOTAL – Av. Cristóvão Colombo, 545 – Floresta

Quanto: Entrada franca