Nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), ocorre no Centro de Eventos do Shopping Iguatemi mais uma edição do Festival da Cerveja de Porto Alegre.

Reunindo 50 cervejarias, oito opções gastronômicas, feira de produtos para o mercado cervejeiro e 12 shows, ao longo dos três dias, um dos destaques do evento é a atual cerveja vencedora na categoria Other IPA, na Copa da Cerveja de Porto Alegre, Vento Livre. Na edição de 2017, mais de 30 mil amantes da cerveja passaram pelo evento.

Com dois anos de atividades, a Vento Livre propõe um novo caminho de fazer cerveja, norteado por qualidade, criatividade, cooperação e eficiência no uso dos recursos. “Apostamos na relação olho no olho entre produtor e cliente e colocamos toda nossa energia pra fazer a melhor cerveja possível”, disse Rafael Marques Schneider, um dos sócios da marca.

Serviço:

O que: Festival da Cerveja de Porto Alegre

Quando: 16 a 18 de novembro 2018

Onde: Centro de Eventos do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig 1800)

Ingressos: https://www.eventbrite.com.br/e/festival-da-cerveja-de-porto-alegre-2018-tickets-52074589499?aff=ventolivre

