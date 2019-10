O Anfiteatro Pôr do Sol, no “Trecho 2” da Orla do Guaíba, recebe neste sábado mais uma edição do festival “Samsung Best of Blues”, espetáculo de blues e rock com entrada franca. Dentre os artistas escalados para o evento estão o guitarrista norte-americano Zakk Wylde, líder da banda Black Label Society e ex-integrante da banda de apoio do britânico Ozzy Osbourne.