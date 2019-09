O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro prorrogou a prazo para inscrições de filmes participantes. Agora, as inscrições vão até a terça-feira (17). A prorrogação do prazo ocorreu após os organizadores do Festival de Cinema do Rio, marcado para 7 de novembro, anunciarem a possibilidade de cancelamento do evento carioca por falta de recursos financeiros.

