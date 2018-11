Festival de Churrasco Divas do Fogo será no DC Shopping. As ilhas de carnes do Festival serão comandadas exclusivamente por mulheres

Será no sábado, dia 10 de novembro, a primeira edição do festival de churrasco Divas do Fogo, evento que será comandado exclusivamente por mulheres assadoras. Será um dia inteiro para degustar quatro ilhas de carnes com cortes selecionados de búfalo, cordeiro e porco, além de linguiças, pão com alho e diversos acompanhamentos. O Divas do Fogo acontecerá das 11h às 19h no estacionamento do DC Shopping.

A somelier, chef e professora de gastronomia Michelle Landgraf é quem está à frente do Festival. Michele ressalta a importância de as mulheres ocuparem espaços até então vistos como masculinos. “Temos muitas assadoras pelo Brasil afora que não tem o destaque que merecem; e com esse movimento do empoderamento feminino, que está cada vez mais forte, precisávamos de um festival de churrasco comandado somente por mulheres”, salienta a assadora.

Além de Michelle, outras cinco assadoras já confirmaram presença: Carolina Azambuja, Daniela Tastch dos Santos, Jane Pereira, Júlia Carvalho e Luciana Leonardo. Elas se dividirão entre as quatro ilhas e assarão mais de dez cortes diferentes de animais. “Será um churrasco globalizado, vamos apresentar várias técnicas e influências de outros países, como Argentina, Uruguai, Austrália e Estados Unidos. A ideia é que possamos ampliar os horizontes para as técnicas do churrasco – que é um preparo mundial”, reflete Michele. É claro que o churrasco gaudério, com fogo de chão, está entre as técnicas, além da parrilla tradicional e da parrilla com varal.

Para animar o dia de toda a família, haverá shows musicais, espaço kids e uma exposição de cutelaria promovida pela Associação Gaúcha de Cutelaria (ACG).

O Divas do Fogo é uma realização do Loucos por Carne – BBQ Festival. A entrada é franca. O consumo é mediante compra de tickets no local – cada ticket de carne corresponde a um prato na ilha de churrasco da sua preferência. Antecipadamente, através do site Sympla, é possível comprar um combo de tickets com desconto: 4 porções de carne e 4 chopes de 500 ml por R$ 95,00.

Festival de Churrasco Divas do Fogo/ sábado, 10 de novembro, das 11h às 19h/ DC Shopping (Rua Frederico Mentz, 1561 – Porto Alegre)/ entrada franca – consumo mediante compra de tickets.

INFORMAÇÕES: 51 99982-0070 ou pelo e-mail loucosporcarne@futurars.com.br

