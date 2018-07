Festival de churrasco movimenta o inverno em Gramado

Gramado, na Serra Gaúcha, sediará a 3° edição da Confraria SG, que será realizada no dia 4 de agosto. O evento é voltado para os apreciadores da cutelaria e de um excelente churrasco regado a muito chope.

Durante o evento, será assada uma novilha inteira no tradicional sistema de fogo de chão. Haverá também uma estação de cortes nobres e selecionados, assados na parrilla, ao melhor estilo portenho, bem como aves e suínos. Estarão incluídos acompanhamentos, que valorizarão ainda mais o sabor de cada tipo de corte de carne.

Outra novidade para esta edição é uma estação exclusiva de sobremesa, com um tradicional fondue de chocolate de Gramado, com frutas assadas ou ao natural, fechando assim com chave de ouro essa experiência gastronômica.

Com sistema de all-inclusive, os participantes poderão consumir em todas as estações de carnes, com chope liberado e degustar renomados vinhos e espumantes da Serra Gaúcha, ilha de caipirinhas e café gourmet.

Serviço:

O que: III Edição da Confraria SG

Quando: 4 de agosto

Onde: Arena SG – Estr. Serra Grande, 3550

Horário: das 11h às 20h

Ingressos: R$: 165.

https://www.facebook.com/events/989443391212938/

https://www.confrariasg.com.br/

