Festival de Fondue aquece o Porto Alegre BistrÃ´

As quintas, sextas e sábados do Porto Alegre Bistrô serão reservadas aos apreciadores do fondue, que ganha espaço na agenda dos porto-alegrenses com a chegada do frio. O restaurante do Sheraton Porto Alegre promove, até 26 de agosto, o seu já tradicional Festival de Fondue, com um cardápio de opções doces e salgadas criado pelo chef Mauro Sousa e disponível a partir das 19h.

O festival reserva um menu com duas opções salgadas (Queijos Alpes Suíços e Carne no Vinho) e duas doces (chocolate meio amargo e doce de leite da Serra gaúcha), incluindo alternativas vegetariana e ainda queijo e chocolate sem lactose.

Nas opções salgadas, os cortes de filé mignon, peito de frango e lombo suíno são servidos pré-selados e a cocção final é no vinho tinto, evitando assim fumaça ou odores de gordura no salão do restaurante. A versão vegetariana segue o mesmo princípio, com vegetais branqueados e com cocção final no vinho branco.

Os dois pratos salgados são acompanhados de molhos especiais preparados pelo chef. Os fondues doces podem ser apreciados com frutas da estação, biscoito champanhe, merengue e casquinha de biscoito. Os preços variam de R$ 90,00 + 10% para os pratos únicos para duas pessoas, ou R$ 130,00 + 10% pela sequência com três pratos (queijo e opções salgadas e doces), por pessoa.

Como cortesia, os clientes do Porto Alegre Bistrô recebem café expresso e isenção de três horas de estacionamento. Reservas podem ser realizadas pelo e-mail portoalegrebistro@sheraton.com ou através do telefone (51) 2121.6060.

