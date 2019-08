Festival de Música de Porto Alegre deste ano tem maior número de inscritos da história

As inscrições para o Festival de Música de Porto Alegre fecharam com 359 candidatos. Este é o maior número de inscritos nas 14 edições do evento, que não era realizado desde 2010. Nas primeiras edições do evento, nunca houve mais do que 250 concorrentes. O festival terá etapas classificatórias em setembro, com os candidatos sendo divididos por regiões da cidade. Elas vão ocorrer nos dias 16 (para os participantes da região Norte), 18 (Leste), 23 (Oeste) e 25 (Sul), sempre no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5.311), com início às 20h30 e entrada franca.

O evento faz parte das atrações gratuitas anunciadas pela prefeitura para marcar cada período da Campanha do Agasalho (15 de abril a 15 de agosto) em que foi sendo atingido o número de arrecadação de peças esperado. O Festival de Música corresponde ao alcance de 100 mil peças.

Com a realização do festival, a prefeitura também busca a valorização da produção musical da cidade e a revelação de novos talentos artísticos. O regulamento abriu oportunidade para composições inéditas dos mais variados estilos. “A retomada do Festival de Música de Porto Alegre devolve à população um evento que já revelou nomes importantes da nossa música e que deve ser tratado com a relevância que merece para se consolidar como uma das tradições do calendário cultural e artístico da nossa capital”, disse o prefeito Nelson Marchezan Jr. O coordenador de Música da Secretaria Municipal da Cultura, Henry Ventura, afirmou que o número de inscrições “traduz a vocação cultural de Porto Alegre e a importância que o resgate do festival representa para o fomento da música, revelando novos artistas”.

Classificação

Em cada apresentação das etapas classificatórias do festival, serão selecionadas três músicas para a disputa final, marcada para o dia 5 de outubro, às 18h, no Parque da Redenção. Os 44 classificados vão receber troféus e dois cursos ministrados pela Banda Municipal de Porto Alegre, sendo eles um de produção musical e outro de imersão instrumental. Os finalistas também gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Já os vencedores terão premiação em dinheiro e vão poder gravar suas produções musicais. Além disso, tocarão na abertura do Revéillon de Porto Alegre.

Os prêmios serão divididos em três categorias: Geral, Kids e Músico de Rua. O primeiro lugar da categoria Geral receberá R$10 mil; o segundo colocado, R$5 mil; e o terceiro, R$3 mil. Nas categorias Kids (6 a 16 anos de idade) e Músico de Rua, serão premiados um vencedor em cada uma, ambos com R$3 mil. Do total de 359 inscritos, 7 são da categoria Kids e outros 7 da categoria Músico de Rua. Os demais 345 estarão concorrendo na categoria Geral. Também serão concedidos prêmios para o melhor instrumentista e a melhor torcida, cerca de R$1 mil para cada um.

