Festival de Música de Porto Alegre tem primeira eliminatória nesta segunda

O 14º Festival de Música de Porto Alegre terá na segunda-feira (16), a primeira etapa eliminatória. As apresentações serão no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5311), a partir das 20h30. Nesta etapa concorrem onze canções, sendo dez da categoria Geral e uma da categoria Rua. As demais etapas eliminatórias ocorrem ainda em setembro, por regiões da cidade, nos dias 19 (Leste), 23 (Oeste) e 25 (Sul) também no Teatro da Amrigs, com início às 20h30. Na abertura do festival, a atração fica por conta do show do grupo Papas da Língua. A apresentação será comandada por Marco Fonseca, o Capu, Dj, radialista e produtor musical.

Ingressos

Os interessados em assistir a primeira eliminatória devem realizar cadastro pela internet, no site Sympla. Os ingressos são limitados à capacidade do teatro, que são 700 lugares.

Após nove anos, a prefeitura volta a realizar o evento que tem o objetivo valorizar a produção musical da cidade, incentivando o surgimento de novos talentos e promovendo a integração com o público. O festival já premiou nomes como o cantor e compositor Richard Serraria, a banda Bataclã FC e o cantor Leandro Maia. As novidades são o aumento no valor do prêmio, mais categorias e mais eliminatórias.

A volta do festival é uma das recompensas da prefeitura pela arrecadação de 100 mil peças de roupas e calçados na Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre.

Classificação

Em cada etapa classificatória do festival, serão selecionadas três músicas para a disputa final, marcada para o dia 5 de outubro, às 18h, no Parque Farroupilha (Redenção). Os 44 classificados vão receber troféus e dois cursos ministrados pela Banda Municipal de Porto Alegre – um deles de produção musical e outro de imersão instrumental. Os finalistas também gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Já os vencedores terão premiação em dinheiro e vão poder gravar suas produções musicais. Além disso, tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

Premiação

Confira as premiações: 1º lugar categoria Geral – R$ 10 mil; 2 º lugar categoria Geral – R$ 5 mil; 3º lugar categoria Geral – R$ 3 mil; 1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos) – R$ 3 mil; 1º lugar categoria Músico de Rua – R$ 10 mil; Melhor Torcida – R$ 1 mil; Melhor Instrumentista – R$ 1 mil.

1ª Eliminatória

Dionisio Souza – Borbotando (Categoria: Geral); Gildo Lemos – Venha Pra Dançar (Categoria: Rua); Josué Krug – Ere (Categoria: Geral); Júlia Reis – Despertei (Categoria: Geral); Luana Fernandes – Mulher África (Categoria: Geral); Maria Fontoura – Me Faz Lembrar (Categoria: Geral); Mariana Bavaresco – Não Tô Pronta (Categoria: Geral); Michael Mesquita – Samba Não Se Rouba (Categoria: Geral); Paulo Peres – Brega Love (Categoria: Geral); Philipe Philippsen – Vênus Em Virgem (Categoria: Rua); Rodrigo Vizzotto – Sonho Tão Profundo (Categoria: Geral).

19 de Setembro – 2ª eliminatória

Natã da Silva – Viva (Categoria: Rua) – Lomba do Pinheiro; João Guarani – Sem palavras – Rua – São Sebastião; Bruno Monteiro – Sinto Muito (Categoria: Geral) – Cidade Baixa; Diego Oliveira – O Conquistador (Categoria: Geral) – Santana; Henrique Guedes – Te Seguro Gaudério (Categoria: Geral) – Lomba do Pinheiro; Cristian Sperandir – Lua (Categoria: Geral) – Petrópolis; Edison Junior – Bote Por Cima (Categoria: Rua) – Agronomia; Elias da Silva – Canto Da Terra (Categoria: Geral) – Cristal; Elisa Lima – Brota (Categoria: Geral) – Boa Vista; Anna Perin – Agridoce (Categoria: Geral) – Vila Ipiranga; Jean Loregian – Miséria Guarany (Categoria: Rua) – Farroupilha.

23 de Setembro – 3ª eliminatória

Alice Kraken – Coisas que tu faz – Kids – Santana; Andrius Cruz (Ana Júlia) – A nossa canção – Kids – Camaquã; Débora Moreira – A vida que me levava – Geral – Centro Histórico; Gabriel Romano – Quadro universal – Geral – Tristeza; Gabriela Melnick – Arco-íris – Kids – Bom Fim; Graziela da Silva – Tranças – Geral – Centro Histórico; Halina Simonetti – Até o dia clarear – Kids – Centro Histórico; Maria da Costa – Muros pichados – Kids – Passo D’Areia; Ricardo Bordin – Bem-te-vi e Bandolins – Geral – Passo D’Areia; Sharon Lampert – Beijos vagos – Geral – Santa Tereza; Wilson Alano – Vida e meia – Geral – Bom Fim.

25 de Setembro – 4ª eliminatória

Pablo Lanzoni – Rota de navegação – Geral – Petrópolis; Gabriel Luzzi – Ventania (Categoria: Rua) – Cavalhada; Alan da Rosa – Pastoreio de Oxum – Geral – Hípica; Hernesto de Aguiar – Astronauta – Geral – Restinga; João Ortácio – Tornado (Categoria: Geral) – bairro Centro Histórico; Luis Souza – Hífen – Kids – Centro Histórico; Mauro Kwitko – Deixa O Amor Entrar (Categoria: Geral) – Rio Branco; Gabriel Henriques – Tudo bem – Geral – Vila Ipiranga; Alexandre Kumpinski – Cartilagem – Geral – Rio Branco; Ágata Borges – Quando era uma menina – Geral – Jardim Botânico; Cinésio Teixeira – Grenal – Rua – Hípica.

