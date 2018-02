Festival de paellas enriquece o cardápio da festa de 56 anos da SABA

O 56º aniversário da SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) foi recheado de atrações para associados e convidados. Um festival de paellas abrilhantou a festa que mostrou, através de sete diferentes sabores, a qualidade dos chefs escolhidos para preparar o banquete de uma noite tão importante. Marinara, Valencia, Bacaella, Gaudéria, Funghi com Cordeiro, Peixe e Sabor de Verão foram as especialidades apresentadas no evento.

Como tradicionalmente acontece no aniversário do clube, os diretores e membros do conselho da SABA se reuniram para cantar os parabéns. Uma mesa com bolo foi montada para enriquecer ainda mais as saudações. A festa aconteceu no último sábado (17), na sede social do clube, localizada na avenida Central, em Atlântida. Mais de 300 pessoas comemoraram o 56º ano da SABA. O presidente Leandro Adaime, destacou a presença das pessoas que ajudam a “fazer as coisas acontecerem”, lista que não se limita só aos membros da diretoria. ” Cada um dos funcionários do clube integram essa lista”, acrescenta.

Isso É Retrô (Issoe Retro) ficou encarregada de embalar a pista de dança, que não demorou muito para ficar lotada. O público não ficou intimidado quando as primeiras músicas começaram a tocar. Para deixar o clima mais caloroso, Dudu Drinks preparou diversos sabores de caipirinhas. As crianças que estiveram presentes no evento puderam participar da recreação infantil proposta pelo clube durante toda a temporada de verão. Diversos brindes foram sorteados para os associados presentes no encontro.

A SABA fica disponível para os associados durante toda a temporada de verão com eventos sociais, esportivos e culturais, assim como suas instalações da sede campestre e social, que contam com piscinas, sauna, quadras de vôlei, tênis, beach tennis e futebol. Os salões de festa e churrasqueiras também são disponibilizados para os sócios do clube.

Em paralelo ao aniversário

Também no sábado (17), os gremistas que estiveram pelo Balneário de Atlântida puderam participar das atividades promovidas pelo Grêmio. O ônibus do time estacionou em frente à SABA e, na oportunidade, foi feito um sorteio de camisas oficiais do tricolor. A taça do TRIcampeonato da Libertadores ficou exposta para quem quisesse fotografar. Além disso, um espaço para associação também foi aberto, dando a oportunidade do torcedor que quiser contar com as vantagens de sócio, pudesse se inscrever na hora. (Marysol Cooper/ O Sul)

