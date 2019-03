Festival Escolar de Cinema abre vagas para agendamento na segunda

Por Gabriella Rocha*

O Festival Escolar de Cinema, faz parte do Programa de Alfabetização Audiovisual, que visa proporcionar a “experiência da sala escura” para crianças e adolescentes, matriculados em colégios da capital. Essa é 11ª edição do projeto, que exibirá uma variedade de curtas e longas-metragens, indo dos clássicos da sétima arte ao cinema nacional contemporâneo.

Entre as propostas da ação, está a ideia de mostrar aos jovens alguns filmes que não são exibidos ou não têm tanta audiência nos cinemas comerciais, para que eles conheçam uma diversidade estética e, também, conteúdos que dialoguem com o público escolar.

Os agendamentos poderão ser feitos a partir da próxima segunda-feira, 1º de abril, na Cinemateca Capitólio Petrobras e Sala Redenção – Cinema Universitário. No dia 11 de abril começam as sessões, que perduram por três semanas, voltadas a estudantes e professores da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, Educação de Jovens e Adultos e público em geral.

Alguns títulos programados estão dois de cunho internacional, a Ilha dos Cachorros e Wes Anders, ambos dirigidos por Georges Meliès e Alice Guy, e dois nacionais, o Café com Canela, de Glenda Nicácio e Ary Rosa, e Benzinho, de Gustavo Pizzi. A primeira obra a ser exibida, no dia 11 de abril, será o clássico do gênero de fantasia A História Sem Fim, de Wolfgang Petersen.

Além dos filmes, o Programa de Alfabetização Audivisual oferecerá cursos para facilitar o entendimento da linguagem audiovisual e toda a diversidade que ela abrange, dos enfoques às abordagens e seleções de cor. Estas, fazem parte das ações do Laboratório Vagalume – Estudos em Audiovisual e Educação, que vive a quarta edição dentro do projeto.

Serviço

O que? 11º Festival Escolar de Cinema e Kino Clube

Quando? Agendamentos a partir de 1º de abril, exibição entre os dias 11 e 25 de abril

Onde? Cinemateca Capitólio Petrobras (rua Demétrio Riberiro, 1085) e Sala Redenção – Cinema Universitário

Quem? Estudantes e professores da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, Educação de Jovens e Adultos e público em geral.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

