Festival Gastronômico do Praia de Belas Shopping bate recorde de público em sua segunda edição

A 2ª edição do Festival Gastronômico do Praia de Belas foi um sucesso. Com um público diverso e empolgado vindo de diversas regiões do Estado, o evento ofereceu ao público nos dois dias de programação uma experiência diferenciada e exclusiva ao reunir os mais tradicionais restaurantes da capital em um único final de semana. Aliás, a presença do público foi recorde, ultrapassando em 10% a edição passada. Além de resgatar memórias afetivas através do paladar, a ação comemorou o aniversário da capital gaúcha, que completa 247 anos em 26 de março.

Num clima aconchegante e música agradável, o Festival Gastronômico, apresentado pelo Praia de Belas Shopping e Destemperados, contou com pratos de 12 restaurantes clássicos da gastronomia da cidade, além de Cook Shows, aulas expositiva em que chefs compartilharam o passo a passo receitas com o público. O evento ocorreu no térreo do edifício-garagem do empreendimento e reuniu restaurantes inaugurados até o ano de 1990: Barranco, Churrascaria Santo Antônio, Confeitaria Maomé, Copacabana, Dado Bier, Komka, Machry, Boteco Pedrini, Pueblo, Sakura, Usina de Massas e Gelson Lanches.

Aprovação do público

Não foram poucos os elogios de quem esteve no festival. “Eu simplesmente estou adorando. Está tudo muito bem servido e muito agradável de participar”, comentou a auxiliar jurídica Ana Melissa Pereira, de 38 anos, conhecedora da Casa Destemperados. Opinião semelhante teve o estudante Paulo Antônio Raul, de 14: “Tem várias culinárias diferentes e pra todos os gostos”, comentou.

O casal Letícia Cezar, estudante de Letras, e Wagner Barbosa, bancário, ambos de 26 anos, que já haviam almoçado no festival, retornaram para presenciar o Cook Show sobre espumantes e seguir aproveitando as comidas. “Estou gostando bastante. Achei bem interessante ter pratos selecionados e com uma variedade grande”, disse Letícia. “Foi muito bacana a palestra sobre vinhos e espumantes, onde deu para a gente conhecer um pouco da história e informações que nem sempre a gente pesquisa”, acrescentou ele.

Quem também aprovou o Festival Gastronômico foram as amigas Luísa Armani (contadora, 33 anos), que se agradou tanto da variedade do cardápio quanto das oficinas num evento gratuito, e Marina Cassol (bancária, 33), que elogiou a segurança e a conveniência que o evento oportunizou: “Eu estou com nenê pequeno e estou achando legal, pois é um lugar seguro e dá pra deixar ele solto”.

Estrelas do festival

Grandes personagens da história gastronômica da cidade, os restaurantes participantes também aprovaram. O Dado Bier, que também opera no shopping, “O evento superou nossas expectativas, pois não esperávamos toda a movimentação que teve nos dois dias. Um público ótimo em volume e qualidade”, comentou animadamente Michele Choaire, Gerente de Marketing do Dado Bier. Quanto à estrutura montada, ela considerou tudo “perfeito”.

Tradicional doceria da capital, a Maomé também considerou positiva a participação no festival. “Os nossos colegas de estande são só ‘gente grande’, e a Maomé está dentro deste escopo e é um privilégio para nós, ao passo que também vir para um ambiente mais descolado e despojado, saindo do nosso dia a dia, representa um arrojo importante para uma empresa que este ano completa 42 anos”, apontou Antônio Harb, Proprietário da Maomé.

Sentimento semelhante teve o Boteco Pedrini. “Poder reunir o Boteco Pedrini com os outros grandes nomes da história gastronômica de Porto Alegre foi uma oportunidade e tanto. Toda a temática do evento e o que ele representa culturalmente fez com que nos sentíssemos em casa dentro desta proposta, e trazer nosso Boteco para essa troca de sabores e vivências foi um imenso prazer”, destacou Henrique Buffet, Administrador. Ele ainda completou, dando vistas aos próximos festivais: “Com certeza estaremos presentes em uma futura edição”.

Resultado positivo

Os organizadores do evento, Praia de Belas Shopping e Destemperados, o consideraram positivo em vários aspectos. “Ficamos muito satisfeitos com a 2ª Edição do Festival Gastronômico no Praia de Belas, um evento já tradicional e de muito sucesso nos shoppings do Grupo Iguatemi, que tem como foco um dos nossos pilares mais importantes, que é a gastronomia”, diz Marcelo Borba, Gerente Geral do Praia de Belas. “Além de comemorar o aniversário da nossa cidade junto a uma parte da nossa história gastronômica, conseguimos oferecer à comunidade um evento diferenciado e integrado à rotina do porto-alegrense, que aproveitou o bonito final de semana para passear no entorno do shopping e veio conferir nosso festival”, completa.

“O Festival foi uma forma que encontramos de reconhecer a importância que esses lugares têm para Porto Alegre. Pela primeira vez, os precursores da gastronomia daqui tiveram seu protagonismo reconhecido, levando sabores que fazem parte da memória afetiva da cidade a um shopping que também faz parte das lembranças de todo porto-alegrense”, comentou Diogo Carvalho, cofundador dos Destemperados.

