Festival Internacional de Folclore oferece variada gastronomia e artesanato

Assistir apresentações culturais de diferentes países degustando um chopp e saboreando um tradicional bratwurst, tendo a Praça das Flores como cenário, é possível no 46º Festival Internacional de Folclore. Além da riqueza dos grupos folclóricos, os visitantes do maior evento cultural da Serra Gaúcha têm excelentes opções gastronômicas e abundante diversidade em artesanato para curtir em Nova Petrópolis.

Durante todo o Festival Internacional de Folclore ocorre a tradicional Feira de Artesanato, junto à Praça das Flores, apresentando 24 estandes com produtos vindos das mais diversas nacionalidades. Indonésia, Bolívia, Índia, Equador, África, Uruguai, Peru e Brasil são alguns dos países representados com os mais variados produtos. A Feira de Artesanato ocorre diariamente, das 9h às 21h.

A gastronomia está presente com uma Praça de Alimentação integrada ao Festival Internacional de Folclore, permitindo aproveitar os espetáculos simultaneamente. O espaço reúne deliciosas opções de gastronomia típica, lanches e bebidas. A praça de alimentação está aberta diariamente, a partir das 9h, até o encerramento dos espetáculos no palco principal.

A praça de alimentação do 46º Festival Internacional de Folclore oferece muitas delícias ao público do evento. São seis espaços à disposição do público, na Rua Coberta de Nova Petrópolis. Este ano, a presença de food trucks e food bike são novidade, além de um melhor espaço para acomodação das pessoas durante as refeições.

Quem visitar o Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis pode assistir as apresentações folclóricas e saborear o bratwurst, tradicional pão com salsicha alemã feita de carne suína pré-cozida e assada na hora. Para acompanhar, o bolinho de batata frito, kartoffelküchelchen, é uma excelente pedida. Outra deliciosa opção é o cachorro-quente Frankfurt, feito com salsicha alemã, tipo Frankfurt, feita de carne suína defumada pré-cozida, crocante e suave. A iguaria leva, ainda, repolho refogado, cebola crocante, ketchup, maionese e mostarda escura.

O chopp artesanal, pilsen e dunkel, fabricado em Nova Petrópolis é uma das opções de bebida típica. Além disso, é possível comprar a cerveja comemorativa do 46ª Festival Internacional de Folclore, kits presenteáveis produzidos pela Cervejaria Edelbrau, o chapéu típico alemão e a camiseta como souvenir do evento.

Além dos pratos e bebidas típicas, a praça de alimentação do Festival Internacional de Folclore oferece diversidade em pratos quentes, salgados, lanches, frutas com calda de chocolate, doces, biscoitos artesanais, crepes, bebidas quentes e geladas. Vale a pena saborear.

Em 2018, 46 grupos folclóricos marcam presença no Festival Internacional de Folclore. Oito grupos folclóricos internacionais, sete nacionais, oito regionais e 23 grupos locais, se apresentam na Rua Coberta, localizada na Praça das Flores, um dos atrativos mais encantadores da Serra Gaúcha. Os espetáculos ocorrem diariamente, sem cobrança de ingresso.

Além das apresentações de danças folclóricas, que brilham no palco do evento; o 46º Festival Internacional de Folclore contará ainda com o Desfile de Integração; Baile Infantil; os tradicionais Jogos Germânicos, tais como, chopp em metro, rachar lenha e arremesso de chopp; as Noites Culturais, que levam a diversidade do festival às mais distantes localidades do Município; as Celebrações da Vida, da Paz e da Diversidade; o espetáculo “A Travessia: Memórias de uma Odisseia”; entre outras atrações.

Em 2018, paralelamente ao Festival Internacional de Folclore, Nova Petrópolis sediará a I Assembleia Nacional IOV – Organização Internacional de Folclore e Artes Populares. O evento ocorre de 26 a 28 de julho, nas dependências do Hotel Petrópolis, sob a coordenação do presidente da IOV Brasil, Antônio Clerton Vieira da Silva. O presidente da IOV Mundial, Fabrizio Cattaneo, da Itália, também estará presente neste evento. Dentre os painelistas, estão confirmados o antropólogo e psicanalista, professor Eduardo Benzatti; professora Mestre, Marlei Sigrist e professor Doutor, Thiago Amorim. A atividade é aberta ao público e as inscrições devem ser feitas pelo whatsapp (11) 9-8539-2315.

O 46º Festival Internacional de Folclore prossegue até 29 de julho de 2018, em Nova Petrópolis, com atrações diárias. O evento é uma realização da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs (AGDFA-NP) e Prefeitura de Nova Petrópolis e integra o calendário anual da IOV – Organização Internacional de Folclore e Artes Populares.

O evento tem o financiamento do Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Ministério da Cultura. Patrocínio de Dakota, Piá, Ave Serra, Sicredi, Coopershoes, Banrisul, Suibom e Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan. Apoio da Associação Rota Romântica, Banco do Brasil, PD Eventos, Edelbrau e Vértice – Licenciamento e Gestão Ambiental.

Mais informações: facebook.com/FestivalInternacionaldeFolclore; www.festivaldefolclore.com.br.

