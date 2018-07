Festival Nacional do Vinho Colonial em Bento Gonçalves

Bento Gonçalves realiza deste sábado (21) até 28 de setembro a 6ª edição do Festival Nacional do Vinho Colonial, em quatro distritos do município. Gastronomia típica italiana, vinho colonial e alegria marcam o evento, que envolve 63 famílias rurais. As variedades dos vinhos que serão expostas no evento foram avaliadas previamente por técnicos da Emater e Embrapa.

