Festival reúne jogos de computador, projetos de robótica e aplicativos criados por alunos de escolas estaduais gaúchas

A fim de incentivar a prática da robótica educacional, o empreendedorismo juvenil e a cultura digital nas escolas públicas do Rio Grande do Sul, a Seduc (Secretaria Estadual da Educação) promove nesta quinta e sexta-feira a segunda edição do Festival Steam, evento que mobiliza mais de 200 estudantes e professores de todo o Estado. O evento acontece das 8h30min às 18h, no segundo andar do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre.

Em destaque, cerca de 70 atividades como oficinas, exposições e demonstrações práticas de conceitos no âmbito da tecnologia, engenharia, arte, matemática, meio ambiente e outras ciências. O encontro conta com a presença das equipes vencedoras do 1º concurso de Aplicativos e Games da Rede, realizado em setembro.

A responsável pelo setor de TI (Tecnologia da Informação) do Departamento de Logística da Seduc, Magda Motta, salienta a necessidade de se reunir as diversas áreas do conhecimento para elaborar elementos que levem a novas formas de ensinar e aprender: “Nossa sociedade está imersa em inovações tecnológicas e, dia após dia, temos novidades. Isso precisa estar presente no processo educacional”.

A assessora do setor, Ana Elisabeth Agostini, explica que a grande novidade deste ano é que os estudantes de todo o Estado poderão participar e apresentar seus projetos: “No ano passado, durante a primeira edição do Steam, o foco foi a região metropolitana de Porto Alegre. Agora, estudantes e professores das 30 CREs [Coordenadorias Regionais de Educação] estarão presentes”.

Significado

O termo “Steam” é um acrônimo que significa, em inglês, “Science, Technology, Engineering, Art and Math” (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), um conjunto de conhecimentos técnicos essenciais para que os estudantes se preparem para uma boa posição no mercado de trabalho do século 21. O acréscimo do “A” significa sensibilidade para humanizar as práticas.

Além da parte técnica, a metodologia Steam permite desenvolver características como a imaginação, criatividade, pensamento crítico, adaptabilidade, colaboração, comunicação, estrutura emocional e social, habilidades culturais e sociais. Com o festival, pretende-se incentivar os alunos a serem protagonistas, produtores e empreendedores, interagindo positivamente na comunidade.

(Marcello Campos)

