Festival Sul-Americano de Cerveja acontece na Fiergs

O Festival Sul-Americano de Cerveja, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, é um evento inteiramente dedicado a um nicho que está em constante crescimento: as cervejarias. E Porto Alegre, com certeza, é o lugar perfeito para um evento com essa temática. A capital gaúcha registrou 465 novas marcas de cerveja somente no ano passado, sendo a cidade brasileira com mais registros de novas cervejas, segundo o Anuário da Cerveja no Brasil, divulgado pelo MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento).

Com o objetivo de expandir a cultura das cervejarias, o evento contará com mais de 30 marcas de cerveja artesanal como expositoras. O Sebrae RS apoiará 27 cervejarias participantes dos projetos Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas no RS e Maturação Comercial para Indústrias de Alimentos e Bebidas. Atualmente, esses dois projetos atendem mais de 35 cervejarias, buscando posicionar essas empresas no mercado, além de trabalhar todos os aspectos dessa indústria e ampliar o leque de atuação.

Além disso, a Banca 43, em parceria com o Sebrae RS e o Festival, irá disponibilizar espaço de exposição e comercialização para seis empresas de alimentos e bebidas premium participantes de projetos da organização. “Essa iniciativa incentiva as empresas a criar relacionamento mais próximo do consumidor final porque, diferentemente das cervejas artesanais, as indústrias de alimentos não têm essa oportunidade. Eles já são destaques em supermercados e mercadinhos de bairro, por que não aproveitar esses eventos também?”, enfatiza a gestora de projetos do Sebrae RS Francine Danigno.

O apoio do Sebrae RS tem como propósito facilitar a presença dessas cervejarias em um dos eventos mais importantes para o ramo. “É importante que as cervejarias tenham essa oportunidade de levar o nome para o mercado e fortalecer a marca”, acrescenta a gestora de projetos do Sebrae RS Jociane Ongaratto. A expectativa é que essas empresas possam gerar novos negócios, fazer novos contatos e, até mesmo, fechar parcerias com outras cervejarias. Segundo Jociane, o foco não é apenas outras empresas interessadas em comprar cerveja, mas também o público final, que é consumidor e cada vez mais apaixonado pela cerveja gaúcha.

Cervejarias

Beer Bros (URUGUAI), Chaos (SC), Clandestina (RS), Davok (URUGUAI), Donner (RS), Edelbrau (RS), Euro Bier (RS), Farol (RS), Favorita (RS), Fellas Beer (RS), Freuden Bier (RS), Hettwer Bier (RS), Hunsrück (RS), Imaculada (RS), Imigração/Roleta Russa (RS), Kleine Kircher Bier (RS), La Birra (RS), La Calavera (RS), Landsberg (RS), Moocabier (RS), Ordeo (RS), Ruca Beer (URUGUAI), Oso Pardo (URUGUAI), SaLVA (RS), Sapatista (RS), Schmitt (RS), Seasons (RS), Staunen Bier (RS), StartUp Brewing (SP), SteinHaus (RS), Stier Bier (RS), Veterana (RS), Zapata (RS).

Feira de equipamentos

Chopeiras Eltz, MaxKeg, Serra Inox e Uniti. Horários de funcionamento da feira: Sexta das 18h às 23h, Sábado das 15h às 22h e Domingo das 14h às 20h.

Food Trucks

Baleia espetaria, Bistrol, Ligeirin, Pueblo Food Truck, Uruguay Gourmet e Insano Food Truck.

Outras bebidas

Vinícola Fin e Le Mule Drinks.

Outros expositores

Associação Gaúcha de Microcervejarias; Banca 43; Bolacha para chopp; Display Caps; Garupa (aplicativo de mobilidade oficial do evento); Revista da Cerveja; Tcherveja.

