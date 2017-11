Festival Sul-Americano de Cerveja chega a Porto Alegre

O início do mês de dezembro promete ser agitado para os apreciadores de cerveja artesanal. Nos dias 1º e 2, ocorre o Festival Sul-Americano de Cerveja, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Ao todo, mais de 30 cervejarias levarão seus rótulos para um público estimado de mais de 10 mil pessoas.

Com a realização da Scalco Produções e apoio do Sebrae, o Festival Sul-Americano de Cerveja promete trazer a Porto Alegre um pouco mais sobre a cultura das cervejas de fabricação artesanal. Além da degustação, o evento contará com opções gastronômicas, exposição e comercialização de produtos ligados ao mundo cervejeiro. Para deixar a experiência ainda mais animada, haverá atrações musicais nos dois dias de Festival, que promete movimentar os apaixonados pelo universo da cerveja. As bandas Jazz à Pampa e Bluegrass irão comandar os embalos na -feira. Já no , o som fica por conta de Manouche Manolo e Le Uoya Blues.

Além da música, o festival também oferecerá, na -feira, em parceria com o Sebrae, um workshop sobre mercado e tendências para o segmento cervejeiro. Já no ocorrerá o XVI Encontro de Colecionáveis

Os valores de degustação serão definidos por cada cervejaria participante. Já o ingresso que garante acesso ao evento custará, na -feira, R$ 15,00, R$ 20,00, combo para os dois dias R$ 30,00 – primeiro lote. Já o segundo lote á ingressos a R$ 25,00 na -feira, R$ 30,00 no e o combo a R$ 40,00.

Mais informações do evento e compra dos ingressos no site http://www.sulamericanodecerveja.com.br/

Um pouco mais sobre o mercado de cervejas artesanais

A maior parte das cervejarias está concentrada no eixo Sul-Sudeste do País, com mais de 90% do mercado produtivo. O Rio Grande do Sul aponta crescimento neste segmento entre 20 e 30% ao ano – e tem Porto Alegre como centro da produção cervejeira. Mensalmente são produzidos em torno de 170 mil litros de cerveja artesanal e metade das 25 micro cervejarias de Porto Alegre se concentram no bairro Anchieta.

Para o Festival Sul-Americano de Cerveja, segundo o promotor do evento, Fabrício Scalco, a expectativa de público será por volta de 10 mil pessoas nos dois dias. Scalco ainda reitera a importância do festival para a categoria e para quem também pensa em empreender no setor. “Além da degustação e atividades paralelas, teremos um workshop promovido pelo Sebrae para entendermos mais sobre o mercado e a produção de cervejas artesanais. Tudo isso para a qualificação de todos que desejam conhecer mais sobre este segmento que cresce a cada ano”, finaliza.

O evento tem apoio patrocínio da Eisenbahn, da Brasilata e da WE Brew Shop. O apoio fica por conta do Sebrae, da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), da Kdoze e da Bolacha para Chopp. A produção é da Revista da Cerveja.

Serviço

O que: Festival Sul-Americano de Cervejas

Quando: 1º e 2/12

Onde: Fiergs – Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre

Horário: (01/12): 17h

: 15h àté a 1h

Os valores de degustação serão definidos por cada cervejaria participante.

Ingressos:

1º Lote: sexta-feira R$ 15,00, sábado R$ 20,00; combo para os dois dias R$ 30,00

2º Lote: sexta-feira R$ 25,00, sábado R$ 30,00; combo a R$ 40,00.

