Patrocinadora oficial da 3ª edição do Festival Sul-Americano de Cerveja, a Sulgás estará participando do ciclo de palestras do evento, promovido nesta sexta-feira (09), na Fiergs, em Porto Alegre. A palestra “Vantagens do gás natural para o seu negócio” será ministrada pelo gerente de Mercado de Grandes Consumidores, Cristiano Rickmann, a partir das 20h15, na sala 201 Oeste.

