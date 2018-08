FESTURIS 2018 é apresentado para executivos do Turismo em Porto Alegre

Ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 20, o lançamento do FESTURIS 2018 para os seus Embaixadores. O evento foi realizado no Hotel Sheraton, em Porto Alegre/RS, onde cerca de 20 profissionais do setor foram recebidos pelo diretor do FESTURIS, Eduardo Zorzanello.

O Projeto Embaixador FESTURIS 2018, busca valorizar a dedicação e participação dos executivos do setor, que se tornaram representantes do evento junto ao trade. “Os embaixadores são propagadores da Feira Internacional de Turismo de Gramado, profissionais que se colocam à disposição do evento e buscam engajar os agentes de viagem a terem maior participação no FESTURIS. São estes embaixadores que estão em contato direto e que conectam agentes da capital e do interior ao FESTURIS, temos grande gratidão e orgulho de poder contar com os Embaixadores”, destaca Eduardo Zorzanello, diretor do FESTURIS.

O projeto, que teve início em 2016, se expandiu para Santa Catarina em 2017 e neste ano vai reunir também executivos do Paraná. Os embaixadores FESTURIS ganham selo, certificado e reconhecimento durante as ações promovidas pela organização. Durante o evento, todos são homenageados e um representante de cada estado recebe o título de Embaixador Honorário do FESTURIS.

“Ser embaixador do FESTURIS, representando o Paraná, é muito importante. Com isso, nós conseguimos incentivar os agentes de viagens a participarem deste grande evento, onde podem adquirir mais conhecimento e ter contato com os novos produtos do país. Eu já participo há mais de 20 anos do FESTURIS, e vejo o quanto é interessante e o quanto vem ajudando na divulgação do Turismo Brasileiro”, destaca Roberto Bacovis, CEO da Rottero Viagens Programadas, Embaixador do Paraná.

Embaixador do Rio Grande do Sul, Günther Porto Klein, Executivo de Negócios da BWT Operadora, também ressalta a importância de fazer parte do Projeto. “O FESTURIS é um dos mais conceituados eventos do Trade Turístico do Brasil, reconhecido inclusive mundialmente. Por este motivo, é uma grande satisfação fazer parte dos propagadores desta marca, fazendo com que o evento cresça a cada ano, aumentando não só o número de participantes, mas também a quantidade de negócios realizados”.

Embaixadores 2018:

Andre Mendel – Abreutur – RS

Günther Porto Klein – BWT Operadora -RS

Roberto Bacovis – Rottero Viagens/ Snowland/ ABAV – PR

Daniel Müller do Carmo – Skyteam -RS

Guilherme Sperb – Abreutur – RS

Fernando Ferreira da Costa – Hamburguesa Turismo – PR

João Davi Duarte Medeiros – Soul Traveler – RS

Maguil Marsilio – Universidade de Caxias do Sul – RS

Belmar Guedes Jr. – Affinity Seguro Viagem – RS

Luciano Machado da Rosa – Grupo Cia Marítima – RS

Marcos Silveira Tregnago – Incomum Viagens – RS

Thomas Veleda Pinto – Visual Turismo – RS

Luis Eduardo Fardo – Skyteam Consolidadora – RS

Rafael Marques de Souza – Interep Rep. Viagens e Turismo ltda – SP

Paulo Roberto Goulart – MGM Operadora – RS

Rodrigo Scheibe de Souza Leão – MKT Hotéis – RS

Ricardo Melo – Affinity Seguros – RS

Luciano Teixeira – FRT Operadora – RS

Paulo Biscaia – FRT Operadora – SC

Andréa de Freitas Ferreira – FRT Operadora – SC

Sandro Ricken – Pactual Representações- SC

Valdires Reinert – Agaxtur – SC

Vanessa da Silva Lopes – LPX Turismo – SC

Andréa Pereira – Flot Viagens – RS

Zoila Terezinha Fontoura Correa – Mercosur Viagens Ltda – RS

Karin Adriane Karkow Gaiatto – New Age – RS

Elias Duarte Sarantopoulos – Orinter Tour & Travel – RS

Lia Somavilla – Wolf Propaganda – SP

Fabio Machado – Esferatur – RS

Edgar Oliveira Horn – Movida Aluguel de Carros – RS

Paulo Fernando Oliveira Filho – Personal Turismo – RS

Jander Barbosa Silveira – Skyteam – RS

Maria Conceição Junckes – Cia do Turismo – SC

