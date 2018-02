FESTURIS: Embaixadores da Jordânia e Costa do Marfim visitam Gramado e Canela

No final de semana uma comitiva com o embaixador da Jordânia, sr. Malek Twal e sua esposa, sra. Hoda Twal e o embaixador da Costa do Marfim, sr. Sylvestre Kassi e sua esposa sra. Adeline Kassi, visitaram a Região das Hortênsias.

Um encontro ocorreu domingo, em um café da manhã na Estalagem La Hacienda, entre os visitantes e o diretor da Rossi & Zorzanello, Eduardo Zorzanello. Na pauta, a 30ª edição do FESTURIS, evento que proporciona a aproximação do mercado internacional, com o sul do Brasil e América Latina. “O FESTURIS é uma grande ferramenta e plataforma de negócios entre o mercado internacional, a nossa região e todo o sul do país. A vinda dos embaixadores até Gramado e Canela é uma oportunidade para prospecção de projetos futuros”, ressalta Eduardo Zorzanello.

Costa do Marfim e Jordânia estão sendo prospectados para o FESTURIS 2018. O evento ocorre de 08 a 11 de novembro de 2018 em Gramado. Informações no site: www.festurisgramado.com.

