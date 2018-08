A FETAG realizará nesta sexta-feira (10), das 8h30min às 17h, Capacitação das Agroindústrias Familiares, em seu auditório (Rua Santo Antônio, 121) em Porto Alegre. O programa se destina a agricultores que têm agroindústrias, artesanatos e produção de flores, com a finalidade debater sobre as atividades diárias no empreendimento.

