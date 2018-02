Fevereiro inicia com sete pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul

O oitavo relatório de balneabilidade da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) apontou sete praias impróprias no Rio Grande do Sul. Na comparação com a semana passada, subiu de seis para sete o número de pontos sem condições de banho. De acordo com o boletim, o Balneário Nova Palma, em Nova Palma; a Lagoa do Peixoto, em Osório; a Praia das Areias Brancas, em Rosário do Sul; e o Balneário de Mata, em Mata; passaram a integrar a lista de locais impróprios.As informações são da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Seguem sem condições de banho a Praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro; a Praia Carlos Larger, em Candelária; e o Balneário Rainha do Sol, em Manoel Viana. Conforme o relatório o relatório, tornaram-se balneáveis a Praia de Passo Real, em Dom Pedrito; o Balneário Rebelo, em Tapes; e o Balneário Distrito de Ernesto Alves, em Santiago.

Todos os pontos impróprios estão localizados em águas interiores. Neste verão, a Fepam está monitorando 79 balneários de 40 municípios do Litoral Norte, Médio e Sul e das Regiões Hidrográficas do Guaíba e do Uruguai. O Projeto Balneabilidade 2017/2018 terá duração de 12 semanas. Os resultados das análises da qualidade da água serão divulgados nas sextas-feiras, de 15 de dezembro de 2017 a 2 de março de 2018. As coletas e análises são feitas pela Fepam e pela Corsan.

