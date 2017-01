FGTAS/Sine oferece mais de 3 mil vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

As agências FGTAS/Sine oferecem mais de 3 mil vagas de emprego em todo o Rio Grande do Sul. Os interessados devem comparecer à unidade mais próxima, munidos da carteira de trabalho. Os salários variam entre 937 reais e 1.874 reais.

As ocupações com o maior número de vagas são alimentador de linha de produção (603), atendente de lojas e mercados (218), operador de caixa (148), As ocupações em maior quantidade são atendente de lojas (122), trabalhador no cultivo de árvores frutíferas (120), trabalhador polivalente da confecção de calça (105), servente de obras (102), operador de telemarketing (90), técnico de enfermagem (58), garçom (33) e faxineiro (32).

As agências com o maior número de vagas disponíveis são Porto Alegre-Centro (244), Camaquã (100), São Leopoldo (91), Cachoeirinha (84) e Igrejinha (53).

Das mais de 3 mil oportunidades oferecidas, 74% não exigem experiência, 13% são exclusivas para pessoas com deficiência e 10% para emprego temporário.

