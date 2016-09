FHC diz que “PT e PSDB viraram velharia”

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso admite que PSDB e PT integram a “velharia” da política nacional, ao afirmar, em entrevista ao jornalista Josias de Souza: “Parece, infelizmente me parece. Curioso que você leu essa frase. Como eu estou relendo o terceiro volume [de Diários da Presidência, ainda por ser lançado], eu repito isso mais adiante, porque era sensível. Você quer melhorar, modernizar, avançar, ser progressista. Mas você precisa dos partidos que existem. E o que existe, a maior parte, é isso. Infelizmente, nós não fomos capazes de superar esses entraves enormes, que eu chamo de atraso. Não é direita e esquerda. É outra coisa, é cultural. São pessoas que querem tirar proveito do Estado”.

A prisão de Lula

FHC avalia uma possível prisão do ex-presidente Lula: “Se for verdadeiro o que está dito aí, se for condenado, qualquer um de nós pode. Não é ele, qualquer um de nós. Você, eu podemos ser presos”. FHC diz que “teria dificuldades” para comprar um carro usado das mãos de Lula. “Eu sempre comprei carro usado. Agora, não mais. Em geral comprava de um mesmo amigo meu, porque eu tinha confiança. Confiança é fundamental para tudo. E hoje a confiança no presidente Lula é relativa.”

Esperando convites

Embora o ex-ministro do Trabalho e Previdência Miguel Rosseto anuncie que a ex-presidente Dilma Rousseff está disposta a subir em palanques e participar das campanhas de companheiros de partido, até agora não apareceu nenhum convite nesse sentido.

Invasores liberam prédios públicos

Depois de invadirem desde segunda-feira dois espaços públicos, os integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Movimento de Mulheres Camponesas, deixaram ontem os pátios do Ministério da Fazenda e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Porto alegre.

Começa a gestão de Schirmer

Já liberado do cargo de prefeito de Santa Maria, Cezar Schirmer toma posse oficialmente hoje no cargo de Secretário da Segurança Pública do Estado. O Diário Oficial desta quinta-feira deverá publicar o ato do governador José Ivo Sartori nomeando Cezar Schirmer para o cargo.

Câmara precisará de 257 votos para cassar Cunha

Mesmo com a publicação do edital confirmando para a segunda-feira, dia 12 de setembro, a sessão especial para a votação do processo de cassação do deputado federal Eduardo Cunha, dificilmente será obtido o quorum necessário. Serão necessários votos de 257 deputados aprovando o parecer pela cassação do ex-presidente da Câmara.

