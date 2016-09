Fiat, Jeep e RAM oferecem carros com condições especiais na Expointer

A FCA – Fiat Chrysler Automobiles mostra a versatilidade de sua completa gama de produtos aos visitantes da 39ª Expointer. Presente com suas marcas Fiat, Jeep e RAM, o grupo leva a um dos principais eventos do agronegócio na América Latina modelos para os mais diferentes perfis de uso e com condições especiais para aquisição de um veículo zero quilômetro.

No estande da Fiat, o destaque é a picape Toro. Lançado em fevereiro, o carro reúne o porte, a altura e a ergonomia de um SUV, a robustez de um fora de estrada com o conforto de um automóvel e a praticidade e espaço de uma picape cabine dupla de quatro portas, capacidade para acomodar até cinco pessoas com requinte e segurança e levando até uma tonelada. “O automóvel é uma inovação que combina com a Expointer. É um nicho com o qual a Fiat nunca tinha pensado em trabalhar antes”, afirma o gerente comercial da concessionária Fiat.

O Fiat Mobi Way, outra novidade da marca apresentada neste ano, também pode ser visto no evento. Em sua versão aventureira, com suspensão mais elevada, o modelo mantém a versatilidade combinada com traços fortes, que evidenciam a personalidade e ampliam a robustez do Mobi logo ao primeiro olhar.

O visitante que for a estande da Fiat poderá também conferir de perto modelos consagrados da marca como a picape Strada, campeã absoluta de vendas em seu segmento há 15 anos, o Palio, o Grand Siena e a Fiorino.

No estande da Jeep, o grande destaque é o Renegade, primeiro modelo da marca fabricado no Brasil e sucesso de vendas desde seu lançamento no ano passado. Também no estande da Jeep, os visitantes poderão conhecer o Jeep Cherokee e a RAM.

Segundo Kurz, é o 5° ano da Fiat na maior feira do agronegócio da América Latina.

