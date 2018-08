Fiat Punto sai de produção na Itália

O Fiat Punto, um dos automóveis mais populares no mercado europeu, não será mais produzido na Itália. Depois de 25 anos de história e mais de nove milhões de unidades vendidas em todo o mundo, a Fiat Chrysler Automobiles colocou fim à produção italiana do modelo nos últimos dias de julho. O Punto nasceu, originalmente, como sucessor do Uno, que seguiu sendo produzido em países como o Brasil.

Deixe seu comentário: