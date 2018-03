Fiat realiza recall do Palio, do Uno e de mais oito modelos

A falha pode ser observada caso a luz espiã da bateria acenda no quadro de instrumentos e, se isso acontecer, a empresa indica que o proprietário procure uma concessionária. O tempo estimado para inspeção e reparo é de uma hora. A Fiat disponibiliza o site www.fiat.com.br e o telefone 0800 707 100 para mais informações.

Peugeot

A Peugeot anunciou na quarta-feira (07) um recall de 522 unidades do modelo 3008 por uma falha na tubulação de combustível. Em outubro, a marca havia realizado uma outra campanha, por um defeito no chicote elétrico do motor de arranque.

Segundo a Peugeot, a solução é adicionar uma nova proteção sobre as tubulações. Em caso de desgaste, os dutos também serão substituídos. O tempo de reparo leva cerca de duas horas. Recall

O recall (chamamento) é o procedimento gratuito pelo qual o fornecedor informa o público e/ou o convoca para sanar os defeitos encontrados em produtos vendidos ou serviços prestados. O objetivo essencial do recall é proteger e preservar a vida, a saúde, a integridade e a segurança do consumidor, além de evitar e minimizar prejuízos físicos ou morais. Qualquer prejuízo físico ou moral em virtude do defeito apresentado no produto/serviço é de inteira responsabilidade do fornecedor. Assim, a prevenção e a reparação dos danos estão intimamente ligadas, na medida em que o recall deve sanar qualquer defeito que coloque em risco a saúde e a segurança do consumidor. O recall visa ainda a retirada do mercado, reparação do defeito ou recompra de produtos ou serviços defeituosos pelo fornecedor.