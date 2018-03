Fibraplac participa da 2ª Expo GMAD no interior paulista

Com o objetivo de ampliar parcerias e fortalecer cada vez mais a sua marca no ramo moveleiro, a Fibraplac participa a partir desta quinta-feira (15/03) da 2ª Expo GMAD MADCENTRO, considerada a maior feira para móveis do interior paulista. De acordo com a organização do evento, estima-se movimentar mais de 2 milhões em negócios neste ano. A exposição acontece até o dia 17 de março (sábado), no Espaço de Eventos – Ala Sul do Iguatemi Esplanada, em Sorocaba (SP).

Além de ser uma das mais modernas fábricas de MDF e MDP do país, a Fibraplac é especializada na produção de painéis e produtos de madeira reconstituída. Localizada na cidade de Glorinha/RS, possui equipe comercial em estados estratégicos do Brasil, além de países da América do Sul.

Os investimentos em pesquisas e novas tecnologias garantem produtos diferenciados, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade. São cerca de 600mil m³ de MDF e 800mil m³ de MDP produzidos por ano. A Fibraplac é uma das empresas pertencente ao Grupo Isdra, que também atua nos segmentos da indústria, hotelaria, shoppings centers, construção civil e florestal.

Serviço:

2ª EXPO GMAD MADCENTRO Tudo para Móveis/ 15 a 17 de março de 2018/ quinta e sexta-feira – das 14h às 21h | sábado – das 12h às 20h

Espaço de Eventos- Piso Terraço – Ala Sul do Iguatemi Esplanada (ao lado do cinema) /Endereço Ala Sul: Av. Gisele Constantino, 1850 – Parque Bela Vista – Votorantim / Entrada Gratuita

