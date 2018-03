Fibraplac promove coquetel para arquitetos da Casa Cor RS 2018

No dia 27 de março, a Fibraplac reúne arquitetos da Casa Cor RS 2018 para um coquetel de lançamento do seu mais novo catálogo de produtos. A empresa, pertencente a Grupo Isdra, é especializada na produção de painéis e produtos de madeira reconstituída. Durante o evento, os convidados terão a oportunidade de conhecer melhor os padrões e conversar sobre as tendências de decoração e ideias de projetos para a exposição. O encontro ocorre na Sala Elis Regina, do Hotel Master Premium Cosmopolitan (Rua Félix da Cunha, 712).

Neste ano, a Fibraplac é patrocinadora oficial da Casa Cor RS, que é considerada uma das maiores e mais completas exposições de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Nesta edição, a mostra ocorrerá em seis residências da Rua Carlos Uber, no bairro Três Figueiras.

A Fibraplac trabalha para intensificar suas expertises e deixar seu portfólio cada vez mais completo. A partir disso, desenvolve produtos diferenciados e de qualidade, que possam sempre atender o público alvo, que abrange arquitetos, design de interiores, decoradores, marceneiros e revendas.

Localizada na cidade de Glorinha/RS, a Fibraplac possui equipe comercial em estados estratégicos do Brasil, além de países da América do Sul. Os investimentos em pesquisas e novas tecnologias garantem produtos diferenciados, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade. Ao longo do ano, são produzidos cerca de 600mil m³ de MDF e 800mil m³ de MDP, tornando a empresa uma das mais modernas do setor moveleiro do país.

