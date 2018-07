Fica mais fácil

As direções de partidos fazem os derradeiros apelos para que as mulheres concorram em outubro, porque terão vantagens:

1ª) Por lei, 30 por cento do total de 1 bilhão e 700 milhões de reais do Fundo Eleitoral se destinarão a financiar suas campanhas;

2ª) Nos programas de propaganda em rádio e TV, terão a garantia de utilização de 30 por cento do tempo;

3ª) Do Fundo Partidário, 30 por cento vão se destinar aos custos das nominatas femininas.

Rejeitará aumento

Durante entrevista coletiva, às 13h de hoje, a bancada do PT anuncia que votará contra a revisão da planta de valores dos imóveis de Porto Alegre e o consequente aumento do IPTU. Os argumentos:

1º) Há informações desencontradas sobre os critérios para a cobrança a mais;

2º) Partidos da base do governo não se unem em torno do projeto;

3º) Entidades empresariais, que defendiam a aprovação, passaram a ter divergências.

Chá e paciência

Assessores aconselham candidatos ao governo do Estado, com mais chances, a adotarem a linha de paz e amor. Ataques mais fortes podem determinar o rompimento da ponte para apoios no 2º turno.

Lá e cá

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, creditou ontem o rombo nos cofres da Secretaria da Fazenda à folha de pagamento dos aposentados. Defendeu uma reforma previdenciária como modo de voltar a ter as contas em dia.

Comparando

1º) No Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori não faria a mesma declaração;

2º) A bancada estadual do PT sempre votaria contra.

Queda ajudou

O Jurômetro, a 4 de julho de 2016, atingiu 200 bilhões de reais. Foi o valor pago desde 1º de janeiro daquele ano para rolar a dívida do governo federal. Hoje, o mesmo placar eletrônico registra 188 bilhões e 800 milhões de reais. Há dois anos, a taxa anual de juros era de 14 ou 15 por cento. Atualmente, é de 6,5 por cento. Justifica a redução em 11 bilhões e 200 milhões.

No mínimo, um absurdo

É de estarrecer a recente declaração de Luís Roberto Barroso: “O problema do Supremo Tribunal Federal é ministro que acha que o poder existe para proteger os amigos”. Pode haver maior lavagem de roupa suja do que um ministro acusando outro de favorecimento?

Trocar ou sucumbir

A origem do grave problema no Supremo Tribunal Federal é a forma de escolha dos 11 integrantes, prerrogativa exclusiva do presidente da República, investido de ares imperiais. Em nome da credibilidade que o Poder Judiciário precisa ter, a alteração do critério é urgente.

Tem eco

Como reação às turbulências, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que impede ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender leis por decisão individual. A proposta seguirá para o Senado, onde o resultado será o da Câmara.

Campanha do choque

Caciques do DEM chegaram à conclusão de que candidatos ao estilo Geraldo Alckmin não terão chance na disputa com Jair Bolsonaro. Por isso, concluem que a saída será apoiar Ciro Gomes, que está com alta voltagem permanente e não leva desaforo para casa.

Para voos maiores

A 4 de julho de 1953, o governador do Estado, Ernesto Dornelles, assinou ato desapropriando 66 hectares de terreno para ampliar pista do Aeroporto Salgado Filho.

Vitória da convicção

Os norte-americanos comemoram hoje 242 anos de independência. Em 1776, eram considerados os primos-pobres do continente. Naquela época, não tinham a pujança alcançada por capitais da América Latina. Porém, a roda da história girou. Com o trabalho persistente, tornou-se o país mais desenvolvido do mundo, sem jamais abdicar da democracia.

A maioria percebeu

A resistência às mudanças no Brasil tem origem no fato de o progresso pôr em risco muitos privilégios.

