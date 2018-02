Fica para quarta prazos de processos que vencem no carnaval

Os processos que estão tramitando no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com prazos que se iniciem ou se encerrem nos dias 12 e 13 de fevereiro, nesta segunda e terça, serão automaticamente prorrogados para a quarta-feira (14). A determinação consta da Portaria CNJ n° 3/2018. O documento também estabelece que não haverá expediente no CNJ na terça-feira, por conta do feriado.

