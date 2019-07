Ficamos “louquinhos” com o video do novo single do cantor Jão que foi lançado durante a madrugada. A música “Louquinho” já teve uma previa durante a premiação do MTV MIAW onde ele apareceu vestido de boxeador.

No clipe, ele aparece derrotando os oponentes enquanto dança e canta. Como sempre, o cantor fala sobre as decepções amorosas de forma bem divertida. Mas tem como não se apaixonar pelo Jão?

Confira o vídeo:

