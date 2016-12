Ficar sem emprego é o maior medo dos jovens brasileiros, aponta pesquisa

Pesquisa do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) mostrou que 62,7% dos jovens entre 15 e 26 anos têm medo de ficar desempregado. Quando questionados com a pergunta “O que te causa mais medo?”, a maioria relatou a falta de oportunidades no mercado de trabalho. O estudo foi feito com mais de 10 mil jovens, com idade entre 15 e 26 anos.

Em segundo lugar ficou a opção “falar em público”, com 18,24%, e depois “ser julgado pelos outros” (12,77%) e “entrevista de emprego” (6,30%). “Quando enfrentamos crises com dignidade, força e disposição, saímos vencedores delas. Desse modo, o estagiário ou aqueles recém inseridos no mercado de trabalho devem se focar em qualificar seus valores e apresentar diferentes virtudes, pois assim cumprirá com excelência o esperado pelo seu gestor”, afirma Rafaela Gonçalves, analista de treinamento do Nube. Para os jovens que têm dificuldade em falar em público, Rafaela indica domínio da oratório, português correto e treinamento, como falar sozinho em frente ao espelho e gravar o ensaio da apresentação. Rafaela lembra que quem ainda é inexperiente deve respeitar suas limitações e ouvir os feedbacks para evoluir nas suas características e competências. “O mais indicado é observar para se superar, e não ter algum tipo de pavor com opiniões externas”, afirma. “Hoje, é natural os estudantes terem um preparo maior para encarar momentos como esse. Cada vez mais brasileiros identificam aspectos necessários na conquista de uma oportunidade: ter segurança, fluência e clareza nas etapas de um processo seletivo são pré-requisitos para trilharem um caminho de sucesso”, finaliza Rafaela. (AG)

Comentários