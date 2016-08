“Ficha limpa” do Planalto

Todos os nomes indicados para ocupar postos nas agências reguladoras e cargos de segundo e terceiro escalões estão passando por um crivo minucioso da equipe do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Muitos deles – quase metade dos indicados – já foram limados da primeira lista por antecedentes de “suspeitas de desvios de condutas em atividades pregressas”. O governo de Michel Temer está com sérias dificuldades para ocupar cargos de confiança com indicados de políticos aliados.

Mais circo

Pró-Dilma, o senador Randolfe Rodrigues (ex-PT e ex-PSOL), da Rede, ingressará com representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra Júlio Marcelo, procurador do TCU que denunciou as pedaladas.

Protesto histórico

Na segunda-feira e ontem, nenhuma alma apareceu para protestar na Esplanada contra ou a favor do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Acredite: nem uma pessoa surgiu. Virou uma terra-fantasma.

Sumiu do mapa

Senadores se perguntam por onde anda Arno Augustin, ex-chefe do Tesouro, parceiro de pedaladas de Dilma e tão responsável quanto ela.

Campanha surreal

Com a legenda em baixa, muitos candidatos do PT têm omitido em suas campanhas a maior identidade do partido: a cor vermelha e a estrela. Olha no que deu: em Maringá (PR), o candidato Silvio Barros (PP) – irmão do ministro da Saúde – foi à Justiça para cobrar que o adversário petista Humberto Henrique mostre a sigla em sua propaganda eleitoral.

Baixou o Pelego

Durante o depoimento de Dilma, na segunda-feira, os ex-ministros Ricardo Berzoini e Míriam Belchior por pouco não entraram no tapa com seguranças que lhes barraram no plenário do Senado. “Não quero saber; vou passar e pronto!”, berrou Berzoini.

Sinal melhor

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3453/15 que vai promover simplificações regulatórias para permitir uma competição adequada entre as operadoras de telefonia. O texto prevê a troca da “concessão” para “autorização”.

Concorrência

“As empresas vão ser mais estimuladas a concorrer. Com isso, os consumidores deverão ser beneficiados com maior qualidade”, afirma o presidente da comissão, Laércio Oliveira.

Contra a maré

Apesar da redução do rating do Estado do Rio de Janeiro pela agência Standard & Poor’s, de “brB” para “CCC-” na escala nacional, a Cedae recebeu avaliação positiva. Além do rating “brB-”, foi removida da listagem “CreditWatch” e saiu de perspectiva “negativa” para “estável”.

Garota…

A engenheira Alice Cunha, ganhadora em 2015 da Olimpíada Nuclear Mundial da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena (Áustria), vai participar por vídeo da edição 2016 do Sien (Seminário Internacional de Energia Nuclear), nos dias 21 e 22 de setembro, no Rio de Janeiro.

… Atômica

Alice, 26 anos, falará sobre o mercado de trabalho. Ela foi a única mulher finalista e a primeira brasileira a ganhar o prêmio, com o tema “Como a Energia Nuclear Pode Salvar Vidas”.

Combo olímpico

As Lojas Americanas registraram no Rio de Janeiro, em agosto, um forte aumento nas vendas de cerveja em lata e de biscoitos de polvilho. Em relação ao mesmo período do ano passado, as ampliações foram de 501% (cerveja) e 195% (biscoito).

Lanche campeão

O fato conota que o lanchinho olímpico preferido dos cariocas e turistas foi cerveja com biscoito de polvilho.

Loteria

A Lotofácil pode pagar hoje o maior prêmio de sua história, iniciada em setembro de 2003. O valor está acumulado em R$ 85 milhões para quem acertar os 15 números do sorteio.

Ponto Final

Seja qual for o resultado de hoje no Senado sobre impeachment, o PT quer impregnar no imaginário popular e nos livros de História uma grande mentira: Dilma foi vítima de “golpe”.

Comentários